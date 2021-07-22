تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي كامل البيطار

رحل عن عالمنا صباح اليوم الإذاعي القدير، كامل البيطار، بعد صراع مع المرض، حيث تعرض منذ 3 أيام لوعكة صحية شديدة، دخل على أثرها العناية المركزة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بعلاج الإذاعي الكبير على نفقة الدولة، كما حرصت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على متابعة الحالة الصحية للإذاعي القدير كامل البيطار.

ووجهت النائبة فريدة الشوباشي، عبر «فيس بوك»، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه على متابعة الحالة الصحية للإذاعي القدير كامل البيطار.

وكتبت قائلة: «شكرا يا ريس وربنا يحفظك وشكرا للدكتور ثروت الخرباوي، الذي لم يتردد في إيصال أحوال أبناء مصر المخلصين إلى الرئيس الإنسان، الذي لا يتوانى عن مساعدة كل محتاج للمساعدة».

وأعلن الإعلامي شادي شاش، وفاة الاذاعي الكبير كامل البيطار، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «توفى اليوم الإذاعي الكبير كامل البيطار، الله يرحمه ويعفو عنه ويغفر له».

وكان كامل البيطار دخل إلى العناية المركزة منذ عدة أيام بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.

والإذاعي كامل البيطار، خريج كلية الآداب بقسم الصحافة بجامعة القاهرة، وفي أثناء دراسته كتب في جريدة «المساء» الذي كان يرأس تحريرها آنذاك خالد محيي الدين، وبدأ التدريب بالإذاعة المصرية، وقبل مرور عام وقبل دخول شهر رمضان عرض عليه أحمد سعيد، مدير صوت العرب، فكرته «مسحراتي اليوم»، وطلب منه تسجيل 30 حلقة منها في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

وقدم الإذاعي كامل البيطار العديد من البرامج عبر أثير إذاعة صوت العربية، منها «ليالي الشرق، والرياضة العربية في أسبوع»، كما نقل رسائل إذاعية من السويس خلال معارك أكتوبر 1973.