«بوتين» يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

ونشرت السفارة الروسية في مصر تهنئة «بوتين»، وجاءت نصها: «هنأ رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة يوليو 1952، وبهذه المناسبة أرسل فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي».

وتضمنت الرسالة أيضًا، «فخامة الرئيس المحترم، صديقي العزيز، تفضلوا بقبول خالص التهاني بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة يوليو سنة 1952، ونحن في روسيا نقدر تقديرًا عاليًا علاقاتنا مع مصر التي تتطور في روح الشراكة الاستراتيجية، وأثق بأننا سنواصل تعزيز الحوار الثنائي البناء والتعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التفاعل في معالجة المشكلات الدولية الأكثر إلحاحًا لصالح شعبنا ولترسيخ الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أتمنى للرئيس السيسي من صميم قلبي دوام الصحة والنجاح ولجميع مواطني مصر الصديقة السلام والرفاهية والازدهار».

وبعث الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، في وقت سابق برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وأعرب ملك الأردن في البرقية، عن تمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة والعافية، وللشعب المصري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.