مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23-7-2021 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة من الأمور المهمة التي يحرص المسلمون حول العالم على متابعتها، لمعرفة أوقات الفروض الخمسة في مختلف المحافظات، ونعرض في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الجمعة الموافق 23 يوليو الحالي، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، وفقًا للموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وسجلت مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم، حالة من التفاوت الصغير على هذا النحو:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:29

أذان الظهر: 12:07

أذان العصر: 03:46

أذان المغرب: 07:02

أذان العشاء: 08:32

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:28

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 03:38

أذان المغرب 06:54

أذان العشاء: 08:23

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 03:38

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 03:32

أذان المغرب 06:49

أذان العشاء: 08:14

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 03:25

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 03:38

أذان المغرب: 06:54

أذان العشاء: 08:24

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:26

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 03:41

أذان المغرب 06:57

أذان العشاء: 08:27

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

أذان الفجر: 03:23

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 03:40

أذان المغرب 06:56

أذان العشاء: 08:26

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وشهدت مواقيت الصلاة في الدول العربية حالة من التفاوت، وجاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 04:13

أذان الظهر: 12:25

أذان العصر: 03:51

أذان المغرب 07:09

أذان العشاء: 08:39

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر: 04:26

أذان الظهر: 12:27

أذان العصر: 03:43

أذان المغرب 07:04

أذان العشاء: 08:34

مواقيت الصلاة في الرباط

أذان الفجر: 04:48

أذان الظهر: 01:34

أذان العصر: 05:18

أذان المغرب 08:35

أذان العشاء: 10:07