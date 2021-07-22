تم تغيير هاتف ورقم ماكرون.. خطوات للحماية من برنامج التجسس الإسرائيلي «بيجاسوس»

أعلنت الحكومة الفرنسية تعديل إجراءات التأمين المتعلقة بتأمين هاتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب قضية برنامج «بيجاسوس» الإسرائيلي للتجسس على حاملي الهواتف.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أنه تم تغيير هاتف ورقم ماكرون بعدما اكتشفوا أنه تم اختراقه من هذا البرنامج، ضمن 50 ألف هاتف تم اختراقها حول العالم، وفقا لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

ماذا يفعل الناس العاديون؟

ومن غير المحتمل أن يكون هذا النوع من الهجمات مستهدفًا لمعظم الأشخاص، ولكن هو فقط يستهدف الشخصيات البارزة، خصوصا السياسيين، لكن هناك خطوات بسيطة يمكنك اتخاذها لتقليل تعرضك المحتمل لهجمات هذا البرنامج، وفق صحيفة «واشنطن بوست»، وهي كالتالي:

1) افتح الروابط من جهات اتصال ومصادر معروفة وموثوقة فقط عند استخدام جهازك، حيث يتم نشر هذا البرنامج التجسسي على أجهزة Apple من خلال رابط iMessage، وهذه هي نفس التقنية التي يستخدمها العديد من مجرمي الإنترنت لتوزيع البرامج الضارة وعمليات الاحتيال الأقل تقنية، وتنطبق نفس النصيحة على الروابط المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة الأخرى.

2) يجب أن تتأكد من تحديث جهازك بأي تصحيحات وترقيات، لأن وجود نسخة موحدة من نظام التشغيل يخلق قاعدة ثابتة للمهاجمين لاستهدافها، لذلك احرص على التغيير دائما والتحديث.

وإذا كنت تستخدم «اندرويد»، فلا تعتمد على إشعارات الإصدارات الجديدة التي تأتي لك من نظام التشغيل، ويجب التحقق من أحدث إصدار بنفسك.

3) عليك أن تقوم بتقييد الوصول الفعلي إلى الهاتف عبر قفل الدبوس أو الإصبع أو الوجه على الجهاز.

4) أحظر خدمات «واي فاي» العامة والمجانية (بما في ذلك الفنادق)، خاصة عند الوصول إلى المعلومات الحساسة، حيث يعد استخدام برنامج «VPN» حلاً جيدًا عندما تحتاج إلى استخدام مثل هذه الشبكات.

5) اعمل دائما على تشفير بيانات هاتفك وتفعيل ميزات المسح عن بُعد، وفي حالة فقدان جهازك أو سرقته، سيكون لديك بعض الطمأنينة بأن بياناتك يمكن مسحها.