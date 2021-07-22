الإسماعيلية تستقبل المصطافين بتخفيضات في أسعار الشواطئ

تستقبل شواطئ الإسماعيلية على مدار أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، آلاف المصطافين من محافظات مصر المختلفة، وسط رفع حالة الطوارئ من قبل الجهاز التنفيذي للمحافظة.

انخفاض أسعار دخول شواطئ الإسماعيلية

وفي إطار استعدادات محافظة الإسماعيلية لاستقبال المصطافين خلال فترة عيد الأضحى، قررت تخفيض أسعار دخول شواطئ الإسماعيلية وأندية المحافظة، مقارنةً بالمحافظات الساحلية الأخرى، خاصةً الأندية الحكومية والتابعة لديوان المحافظة.

وشهد طريق البلاجات، أو شارع «عمارة السياحي»، انتشار الخدمات الأمنية ورجال المرور، لتنظيم سير الحركة المرورية، ودخول وخروج السيارات، دون حدوث أي تكدسات أو زحام.

ووفرت الشواطئ والأندية عدداً من المنقذين، الذين يجري نشرهم على الشواطئ، للتدخل السريع حال حدوث أي طارئ، إضافة إلى تنبيه المواطنين والأطفال بالأماكن الخطرة ومنع الاقتراب منها.

استعدادات شواطئ الإسماعيلية قبل أيام العيد

وقال محمد القماش، مدير نادي الملاحة بطريق البلاجات، إن كافة شواطئ الإسماعيلية التابعة للمحافظة، رفعت حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتابع أن كافة شواطئ الإسماعيلية وأندية المحافظة دخلت في عملية صيانة ورفع الكفاءة وتجهيز الشاليهات وصيانة الممرات ودورات المياه، إضافة إلي صيانة البلدورات، وزيادة رقعة النجيل الطبيعي داخل النادي.

وتابع: «يبدأ الدخول لشواطئ الإسماعيلية من السابعة صباحاً، ويتم توفير لكل شخص الكراسي الخاصة به والشمسية، أو الوجود أسفل المظلة حسب اختياره، مع التأكيد على إجراءات التباعد والالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي أقرها محافظ الإسماعيلية».

وتبدأ أسعار دخول شواطئ الإسماعيلية من 20 جنيهاً في أندية طريق البلاجات، المطلة على بحيرة «التمساح»، وتصل إلى 80 جنيهاً في الأندية المطلة على قناة السويس، التابعة لهيئة القناة.

زيادة الإقبال على مدينة فايد والشواطئ كاملة العدد

وفي مدينة فايد، توافد الآلاف من المواطنين على شواطئ المدينة، خلال اليومين الماضيين، أول وثاني أيام عيد الأضحى، في موسم لم تشهده المدينة منذ عامين، مع انتشار فيروس كورونا.

وقال محمد إبراهيم، أحد العاملين في القرى السياحية بمنطقة أبو سلطان بمدينة فايد، إن جميع القرى استعدت للموسم الجاري، باعتباره موسم استثنائي لم يتكرر منذ أعوام، وأضاف أنه في إجازة عيد الفطر، تم إغلاق الشواطئ، كما أن موسم الصيف الماضي لم يشهد أي اقبال، مما تسبب في خسارة كبيرة، ويأمل العاملون في الشواطئ تعويض هذه الخسارة خلال الموسم الحالي.

وأكد على أن جميع العاملين في الشواطئ والفنادق والقرى السياحية والنوادي في مدينة فايد، ملتزمون بالتنبيه على المواطنين بضرورة الالتزام بالتباعد، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية الأخرى.

وتختلف أسعار الدخول الي شواطئ وقرى فايد وأبو سلطان وكسفريت، حيث تبدأ من 20 جنيهاً للفرد في الشواطئ المفتوحة، وتصل إلى 100 جنيه في القرى السياحية، وتتراوح أسعار الشاليهات من 250 جنيهاً لليلة، وتصل في بعض القرى إلى 500 و700 جنيه، حسب استيعاب عدد الأفراد وإطلالته على البحر.