إيرادات فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين المركز الثاني في العيد

احتلت إيرادات فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين للفنان كريم عبد العزيز، المركز الثاني في قائمة إيرادات الأفلام، أمس الأربعاء، بعد أن حقق 2,225,943 خلال الساعات الماضية.

واحتلت إيرادات فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين المركز الثاني في قائمة الإيرادات بعد فيلم «العارف» ليأتي بعده في الترتيب «مش أنا»، و«أحمد نوتردام»، و«ماما حامل»، و«ديدو».

إيرادات فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

«البعض لا يذهب للمأذون مرتين» من بطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، ودينا الشربيني، وبيومي فؤاد وأحمد حلاوة، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي «لايت»، حول عدة تساؤلات بشأن تجربة الزواج والصراعات التي يمر الزوجان بها، ويقدم شخصية إعلامي يعمل على كشف الحقائق بطريقة تنكرية في شخصيات مختلفة وغريبة عنه، من خلال شخصية الإعلامي، الذي يجسدها الفنان كريم عبدالعزيز، ويحاول البحث عن الحقائق عن طريق تنكره في عدد من الشخصيات المختلفة وكل هذا في إطار كوميدي.

ضيوف شرف «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

ويضم فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» 11 ضيف شرف، أبرزهم مصطفى قمر، وشيماء سيف، وشيكو، ونسرين أمين، وأحمد فهمي، وعمرو عبدالجليل، بالإضافة إلى أوتاكا وهايدي كرم.

ويعتبر الفيلم التعاون الأول بين الفنانين دينا الشربيني وكريم عبدالعزيز في عمل سينمائي واحد، وهو العمل الثاني الذي يجمع بين كريم عبد العزيز والمخرج معتز التوني، بعد فيلم «نادي الرجال السري».

وقد أثنى الجمهور حتى الآن، عبر منصات السيوشيال، على الجرعة الكوميدية التي يقدمها الفنان كريم عبدالعزيز خلال أحداث الفيلم، رغم تناوله قضية اجتماعية عامة تمس جميع المنازل المصرية.