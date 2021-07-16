آخرها «حياة كريمة».. كريم عبدالعزيز وجه مألوف في الاحتفاليات الرسمية

حضر الفنان كريم عبدالعزيز احتفالية «حياة كريمة» في استاد القاهرة الدولي، كأحد سفراء المبادرة، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في الحديث عن أهمية «حياة كريمة»، والإنجازات التي حققتها وستحققها تلك المبادرة خلال الأيام المقبلة.

وتحدث كريم عبدالعزيز خلال كلمته، قائلًا إن: «الأرض ولمة الحبايب والدفء والأمان اللي ربنا زرعه في الأرض دي وهي السند»، معربًا عن سعادته بمشاركته بالحديث عن المبادرة التي تهدف لتطوير الريف والقرى المصرية.

كلمة كريم عبدالعزيز في احتفالية «حياة كريمة»

وأضاف الفنان الكبير خلال كلمته في احتفالية مبادرة حياة كريمة، أنها مشروع ضخم يهدف لتطوير الريف والقرى المصرية سريعًا وفي زمن قياسي، معبرًا: «مين كان يصدق تطوير القرى المصرية، مصر نوت ولما بتنوي بتعمل معجزات»، مستكملا: «أنا فخور بالمشاركة في مبادرة حياة كريمة ولو بحاجة بسيطة، وهي المبادرة اللي هترجع للقرية المصرية مقامها، لأن القرية في ثقافتنا كمصريين يعني البلد، وفيها أمان وهدوء كبير، وطيبة الناس فيها يجعل كل من خرج منها جذوره ممتدة في البلد».

واختتم كريم عبدالعزيز حديثه في الاحتفالية المقامة على إستاد القاهرة الدولي، مساء أمس الخميس، بعبارة «تحيا مصر ياريس»، موجهًا حديثه للرئيس عبدالفتاح السيسي.

مشاركة كريم عبدالعزيز في احتفالية نقل المومياوات الملكية

ولم يكن ذلك الظهور الوحيد لكريم عبدالعزيز في الاحتفاليات والفعاليات الرسمية، حيث تواجد في احتفالية نقل موكب المومياوات الملكية من مقرها القديم في المتحف المصري بميدان التحرير، إلى المقر الجديد بمتحف الحضارة في منطقة الفسطاط، ضمن عدد من النجوم المشاركين في الحفل.

وخلال احتفالية نقل المومياوات الملكية «الموكب الذهبي» إلى متحف الحضارة، تحدث «عبدالعزيز» عن عظمة الحضارة المصرية قائلا: «لآلاف السنين والناس مش فاهمين إزاي الفراعنة قدروا يبنوا الحضارة العظيمة دي، إزاي بأدوات بدائية قدروا يحفروا تحف معمارية في جبال صخرية، الهرم اتبني إزاي، الشمس بتتعامد على وش رمسيس في ميدان معين كل سنة إزاي، للآلآف السنين والناس بتسأل روحها إيه هو سر الفراعنة».

إعلان العاصمة الإدارية الجديدة

كما شارك كريم عبدالعزيز في إعلان العاصمة الإدارية الجديدة، في أواخر العام الماضي 2020، حيث ظهر وهو يتحدث عنها، وعن حب الشعب المصري للتجمعات والتواجد في مكان واحد، ما جعلهم يتكدسون في القاهرة، ما جعل العاصمة الإدارية الجديدة مشروع قومي ضخم يعد إنجاز، معبرًا: «مفيش مصري مالوش مكان هنا، العاصمة الإدارية لما تكمل هتكون أهم المدن في العالم، كل حاجة موجودة هنا».

مشاركات وطنية لكريم عبدالعزيز

وفي 2009، شارك النجم السينمائي مع عدد من الفنانين في أوبريت «السلام عايز سلاح»، ضمن احتفالات القوات المسلحة بانتصارات أكتوبر، من تأليف الدكتور مدحت العدل، وفي أوبريت «مصر عبر العصور».