عاجل.. وفاة والدة الفنانة سلافة معمار

أعلنت الفنانة السورية شكران مرتجي، وفاة والدة صديقتها الفنانة سلافة معمار.

وكتبت «شكران»، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «والدة الصديقة والنجمة الغالية سلافة معمار في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وأضافت: «تعازيي الحارة لسلافة ولأفراد العائلة.. الله يصبرك يا حبيبتي».

وتابعت «شكران»: «التعازي ستقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي والهاتف.. الفاتحة والدعاء فضلًا وليس أمرًا».

وسيتم تشييع الجنازة ظهر الجمعة من مستشفى الرازي بالعاصمة السورية دمشق، حسب ما أعلنته سلافة عبر منشور لها عبر «استوري إنستجرام».