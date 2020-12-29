سلافة معمار ناعية حاتم علي: «الزمن فرقنا وما عم نقدر نكون مع بعض»

نعت الفنانة السورية سلافة معمار، المخرج السوري، حاتم علي، الذي غادر دنيانا اليوم، في أثناء تواجده بالقاهرة، حيث عُثر عليه متوفيًا داخل غرفته بإحدى الفنادق الكبرى.

وكتبت سلافة معمار، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مستعينة بصورتها بصحبة المخرج الراحل حاتم علي، في أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية، بقولها: «الحزن كبير كتير، والكلام ما ممكن يعبر عن مدى الأسف والحزن والخسارة».

واستطردت: «وأصعب مافي الموضوع إنه الزمن فرقنا وماعم نقدر نكون مع بعض لنودع الناس اللي عم تروح ونخفف على بعض ألم الوداع، عزائي ودعواتي بالصبر لزوجته الأستاذة دلع الرحبي، ولأولاده غزل وعمر وغالية ولعائلته، أعزي أصدقائي وزملائي فرداً فرداً على وداع قامة من قامات بلدنا، حاتم علي وداعاً».

وفي وقت سابق، أعلن المخرج حاتم علي قبل رحيله، بدء التحضير لمسلسل «سفر برلك»، والذي كان مقرر عرضه في رمضان 2020، إلا أن التصوير لم يتم بسبب فيروس كورونا، وعاد في التحضير له مرة أخرى، ويتناول المسلسل فترة الاحتلال العثماني للوطن العربي حتى قيام الثورة العربية، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم المصريين والعرب وكان من المقرر أن يتم تصويره في عدد من البلدان العربية.

المخرج السوري حاتم علي، بدأ حياته الفنية بالكتابة المسرحية والنصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، كما بدأ مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل «دائرة النار» عام 1988.

من الأعمال الدرامية التي أخرجها حاتم علي، مسلسل «تحت الأرض» مع أمير كرارة، و«حجر جهنم» مع إياد نصار وكندة علوش وشيرين رضا وأروى جودة وفراس سعيد وسلوى عثمان، و«كأنه إمبارح» مع رانيا يوسف وأحمد وفيق ومحمد الشرنوبي وأحمد خليل،، و«أهو دا اللى صار» مع روبى وأحمد داود ومحمد فراج وسوسن بدر.