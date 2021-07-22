«بيتكوين» ترتفع لـ32 ألف دولار مدعومة بتصريحات إيلون ماسك

شهدت التداولات على العملة الرقمية الأشهر في العالم «البيتكوين» نشاطًا، لتتداول عند مستوى مرتفع وصل إلى 32 ألف دولار، خلال اليوم الخميس، بدعم من تصريحات رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، بشأن الاستثمار في العملة الرقمية الأشهر.

وتتداول عملة «البيتكوين» في الوقت الحالي عند مستوى 32.273 ألف دولار، محققة ارتفاعا نسبته 2.7% على مدار السبعة أيام الماضية و0.25% خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وعادت العملة الرقمية «بيتكوين» للارتفاع مرة أخرى، بعد إعلان رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، عن أن شركته «تسلا» سوف تقبل من جديد عملة البيتكوين كوسيلة للدفع لمنتجات الشركة، مؤكدا على أن شركة «تسلا» وشركة SpaceX يمتلكان «بيتكوين»، فضلاً عن امتلاكه لعملات من «الدوجكوين» و«إيثريوم».

وقال ماسك، يوم الأربعاء في مؤتمر B-Word: «يبدو أن البيتكوين يتحول كثيرًا نحو مصادر الطاقة المتجددة وأن مجموعة من محطات الفحم الثقيلة التي كانت تستخدم قد تم إغلاقها، خاصة في الصين».

وتابع، «أريد أن أبذل مزيدًا من العناية الواجبة للتأكيد على أن النسبة المئوية لاستخدام الطاقة المتجددة من المرجح أن تبلغ أو تزيد على 50٪ وأن هناك اتجاهًا نحو زيادة هذا العدد، إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن تستأنف تسلا قبول البيتكوين».

وفي مايو الماضي، قال ماسك على «تويتر» إن الشركة ستعلق مشتريات المركبات باستخدام البيتكوين خوفًا من «الاستخدام المتزايد بسرعة للوقود الأحفوري لتعدين البيتكوين».

وكانت العملة المشفرة الأشهر في العالم قد تراجعت بنسبة 5٪ يوم الثلاثاء الماضي، لتنخفض إلى ما دون المستوى الرئيسي البالغ 30 ألف دولار لأول مرة منذ 22 يونيو، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

وأدى تراجع البيتكوين إلى خسائر بباقي عملات السوق، لتتراجع عملة أثير بنسبة 6٪، بينما انخفض XRP بنسبة 9٪، ومحت تراجعات البيتكوين ما قيمته نحو 90 مليار دولار من قيمة سوق العملات المشفرة.

وجاء انهيار سوق العملات الرقمية بعد التراجع بسوق الأسهم يوم الإثنين، عندما أنهت جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة هذا اليوم منخفضة وسط مخاوف من أن عودة ظهور Covid-19 سيوقف الانتعاش الاقتصادي.

وظلت عملة «البيتكوين» في حالة دوامة هبوطية منذ شهر أبريل الماضي، عندما وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند حوالي 65000 دولار، منذ ذلك الحين تراجعت العملة المشفرة بأكثر من 50٪ وقامت تقريبًا بمحو جميع مكاسبها منذ عام حتى تاريخه.