جثث ضحايا كورونا بجانب القمامة بمستشفى في تونس (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو صادم، يظهر وضع جثامين موتى كانوا مصابين ب‎كورونا بجانب صناديق القمامة في مستشفى شارل نيكول بتونس.

وقال التونسيون الغاضبون في الفيديو، الذين ينتقدون الوضع الصحي الخطير، أن الجثث كانت ملقاة دون تبريد أو أي إجراءات خاصة بحفظ الموتى.

وفي تعليق على الواقعة، ذكر الدكتور منصف حمدون، من قسم الطب الشرعي بشارل نيكول، إن العدد اليومي للوفيات تجاوز في المستشفى 10 وفيات يوميا، ويصل أحيانا إلى 18 وفاة، وهو ما تسبب في «اكتظاظ للجثث في قسم الموتى».

وأضاف بحسب صحف محلية ان «إخراج جثامين موتى كوفيد يحتاج إجراءات خاصة من البلدية وتحتاج وقتا، لذلك تم وضع الجثث التي سيتم نقلها سريعا في ذلك المكان».

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه بعد السيطرة على العدوى العام الماضي، تواجه تونس الآن زيادة «مقلقة للغاية» في عدد الحالات، وتم تطعيم 7 في المائة فقط من سكان الدولة الواقعة في شمال أفريقيا بشكل كام، مع انتشار مشاهد الفوضى في المستشفيات ومراكز التطعيم في جميع أنحاء البلاد.

وكلف الرئيس في وقت متأخر من أمس الأربعاء الجيش بمسؤولية الاستجابة للوباء، إذ لا تزال وحدات العناية المركزة ببعض المستشفيات ممتلئة، وتعاني من نقص في الأكسجين.

وجاء قرار الرئيس قيس سعيّد، بعد يوم من إقالة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، لوزير الصحة، بعد مشاهد فوضوية في مراكز التطعيم التي تعاني من نقص الإمدادات.

وتقلص الاقتصاد التونسي في العام الماضي بنسبة 8.8 في المائة، وفقًا لصندوق النقد الدولي، وعلى الرغم من توقعات نموه بنسبة 3.8 في المائة في عام 2021، فإنه لن يتعافى إلى مستوى ما قبل الوباء هذا العام. وتضررت صناعة السياحة في تونس بسبب قيود السفر في أوروبا والمملكة المتحدة.