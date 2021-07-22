تصنيف أمريكي: مصر في المركز الـ39 عالميا في جودة التعليم 2021

قال موقع الـ«U.S.NEWS» الأمريكي، إن مصر احتلت المركز الـ39 عالميا في جودة التعليم، في أحدث استطلاع لها، وهو ما ينفي الرواية المزعومة بأن التعليم المصري خارج التصنيف العالمي، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الـ26 والولايات المتحدة في المركز الأول.

يذكر أن مصر كانت في المركز الـ42 عالميا في عام 2020 في جودة التعليم، وفق التصنيف نفسه.

وأضافت المؤسسة، أنه تصنيف 2021 في التعليم، جاء بناءً على استطلاع عالمي قائم على الإدراك، واستخدم مجموعة من النتائج من ثلاث سمات قطرية متساوية الأهمية: وجود نظام تعليم عام متطور جيدًا، وما إذا كان الناس يفكرون في الالتحاق بالجامعة هناك، وما إذا كانت تلك الدولة توفر تعليمًا عالي الجودة.

وفي ويونيو الماضي، قالت مؤسسة «QS Quacquarelli Symonds»، وهي شركة دولية تقدم الخدمات الأكاديمية والتحليلات والرؤى في قطاع التعليم العالي في بريطانيا، أن الجامعات المصرية تحقق أداء قوي في العام الدارسي المقبل 2022.

وقالت المؤسسة: «هناك ست جامعات أفريقية دخلت قائمة الألف، كأفضل جامعات عالمية، من بينها 3 جامعات من جنوب إفريقيا وجامعتين من مصر وجامعة واحدة من تونس».

وذكرت المؤسسة أن تصنيف جامعة القاهرة يأتي في الفئة بين 571-580، مضيفة أن خمس جامعات مصرية أخرى، وهي جامعات أسيوط والإسكندرية وقناة السويس والأزهر والجامعة البريطانية في مصر، دخلت ضمن تصنيفها السنوي في المراكز بين 1100 و1200.

وقالت إن هناك خمسة جامعات أخرى ستكون في فئة «1200+»، وهي جامعات المنصورة وحلوان وطنطا والزقازيق وكذلك الجامعة الألمانية بالقاهرة، بينما يؤكد التقرير، أن هناك مؤشرات على ارتفاع قطاع التعليم العالي المصري، الذي لم يكن لديه فقط ثلاث جامعات من بين أفضل 1000 جامعة، بل بات لدى المصريين 13 جامعة من أصل 31 جامعة أفريقية في التصنيف العام.