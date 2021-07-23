غرفة السياحة: اختيار التايم القاهرة لأفضل وجهة سياحية تكريم لجهود مصر

قال معتز صدقي، عضو غرفة شركات السياحة، إن اختيار مجلة التايم الأمريكية مدينة القاهرة ضمن أفضل وجهات السفر لعام 2021 يعد تكريما لصناع السفر والسياحة في مصر والمجهود المبذول خاصة في ظل الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث أشادت المجلة بالإبداع المصري في إدارة ملف السياحي وفتح حديقة الفسطاط وموكب المومياوات والاستعداد لفتح المتحف المصري الكبير.

وأضاف «صدقي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة» في قناة «extra news»، أن العالم ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير لأنه أضخم افتتاح متحف أثري في العالم سيتم افتتاحه، لافتا إلى أن هناك مراسلين للمجلة في مصر أرسلوا هذه التقارير واعتمدوا تقاريرهم التي شهدت بالتطور المصري الحادث في مجال السياحة.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن التقيمات الإلكترونية التي يضعها رواد السياحة أمر هام، ولكن هناك أشخاص ينشرون تعليقات إيجابية على بعض الأماكن السياحية في مختلف دول العالم بشكل عام، مؤكدا أن هذا يشير إلى أن العالم أصبح قرية صغيرة، ويوجد حرص مصري على أن تكون تجربة السائح في القاهرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء، تجربة فريدة ومميزة، لأن السائح سيصور ما يمر به ويعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي التي تلقى شعبية بين مختلف الأشخاص، مشيرا إلى أن السياحة في مصر مستمرة طوال العام خاصة في ظل وجود الأماكن الأثرية الكثيرة والمساحات الكبيرة من الشواطئ.

وأكد عضو غرفة شركات السياحة، أن هيئة تنشيط السياحة نسقت مع اللاعبين الروسين والإنجليز والألمان، لزيارة الأماكن السياحية المشهورة في مصر، مما زاد من أعداد السياحة إلى مصر قبل وجود فيروس كورونا المستجد، موضحا أن هناك اعتماد أكثر على الديجتال في الوقت الحالي في حجز الغرف في الفنادق ومشاهدتها قبل الحضور إلى مصر وتسهيل دفع الأشخاص «أونلاين».