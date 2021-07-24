أحمد آدم: تأثرت بكوميديا سمير غانم في مشواري الفني

قال الفنان أحمد آدم، إنه يحب كوميديا الراحل سمير غانم، وتأثر بها خلال مشواره الفني، مؤكدًا أن أول لقاء بينهما كان على هامش مسرحية «موسيقى في الحي الشرقي».

وأضاف:«أثناء عرضها تغيب أحد الأطفال الذي كان يقوم بدور ما في المسرحية فاستعانوا بي من أجل أداء دور الطفل حيث تم إحضاري إلى الفنان جورج سيدهم، قاللي إنت كنت بتقعد في البلكون تتفرج على المسرحية، قولتله مش كل يوم أصل كنت خايف يدفعوني فلوس التذكرة، قاللي أنت حافظ أدوار العيال الصغيرة اللي في المسرحية، قولتله مش كلهم قالي هنديلك الكلام، سألني طب أنت حافظ إيه قولتله حافظ كلام سمير غانم».

وتابع «آدم» خلال استضافته في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية dmc، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه كان يستمتع بفقرة «الألش» على الأغاني التي يؤديها سمير غانم في المسرحية، لافتا إلى أنه تأثر بعبقرية سمير غانم في تركيب الجمل والإفيهات، موضحا أن الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي كانت له أيضا مدرسة خاصة في الكوميديا.

وأكد الفنان أحمد آدم أنه عندما جاء الراحل سمير غانم إليه في برنامج «بني آدم شو» اكتشف صناعة المقلب فيه موضحًا أن غانم كان يندهش من كثرة المقالب بينه وبين الفنان طلعت زين.