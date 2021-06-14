تحويل قضية أحمد آدم في التهرب الضريبي للجنة الخبراء

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد غانم، وحضور المستشار أحمد عبدالعليم، وكيل النائب العام، تأجيل محاكمة الفنان أحمد آدم، في اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب، بتحويل القضية للجنة الخبراء، وتحديد جلسة 21 يونيو المقبل فى حال لم تسدد الأمانة، وتحديد جلسة 6 سبتمبر المقبل حال سداد الأمانة.

ويواجه الفنان أحمد آدم اتهامات بالتهرب من سداد الضرائب المستحقة عن برنامجه «بني آدم شو»، خلال عام 2013.

ووفقاً لوزارة المالية، فإن القانون فرض غرامة مالية حدها الأدنى 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه على مَن يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمناً بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.