استقرار سعر حديد التسليح في المحافظات اليوم الجمعة.. و«عز» بـ14600 جنيه

واصل سعر «حديد التسليح» اليوم الجمعة 23 يوليو 2021، استقراره في كل محافظات مصر دون زيادة، وهو ما أرجعته الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية إلى استقرار أسعار المواد الخام عالميا خلال الفترة الماضية.

أسعار الخامات عالميا

وسجلت الخامات عالميا، اليوم الجمعة 23 يوليو 2021، استقرارا في أسعارها بالمقارنة بأمس، ليباع خام الحديد 211 دولا، وفحم الكوك يباع بـ210 دولارات، وخردة الصاج يباع بسعر 484.5 دولار، والبليت بـ665 دولارا، وحديد التسليح بسعر 735 دولارا، ولفائف أسلاك تباع بـ823 دولارا، والمسطحات بـ930 دولارا.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار حديد التسليح اليوم الجمعة، 23 يوليو 2021، حيث يأتي حديد عز في مقدمة الأسعار نظرا لارتفاعه.

أسعار حديد التسليح اليوم الجمعة 23 يوليو 2021

- سجل حديد «عز» للتسليح سعر 14600 جنيه، ويعد السعر الأعلى في أسعار الحديد بالمقارنة بباقي الشركات مدعومًا بالخامة.

- سجل حديد تسليح شركة بشاي سعر 14500 جنيه.

- بينما سجل حديد شركة العتال سعر 14450 جنيهًا.

- وفي شركة المراكبي يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة عطية يباع بها طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- وشركة سرحان يباع بها الطن بسعر 14300 جنيه.

- شركة المراكبي سعر طن حديد التسليح وصل إلى 14300 جنيه.

- شركة المصريين يباع طن حديد التسليح بسعر 14500 جنيه.

- شركة العشري يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة مصر استيل يباع طن حديد التسليح بسعر 14350 جنيهًا.