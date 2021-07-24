سعر الدولار في مصر اليوم السبت 24-7-2021 في البنوك

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة سعر الدولار في مصر في البنوك، وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعر الدولار في مصر في مصر وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 24 يوليو على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك المركزي، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وسجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

فيما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، 15.63جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

واختلفت أسعار العملات العربية والأجنبية على النحو التالي:

وسجل سعر الريال السعودي نحو 4.02 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في المصرف المتحد، وفي البنك التجاري الدولي 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 18.43 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو 18.40 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وسجل في البنك الأهلي المصري، نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.