رئيس شركة مصر للطيران يتفقد مطار برج العرب الدولي

في إطار توجيهات الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بمتابعة الحركة الجوية بالمطارات المصرية في ضوء ما تشهده من كثافة في التشغيل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تفقد اليوم الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية مطار برج العرب الدولي؛ بحضور اللواء علاء نبيل مدير المطار، حيث يعد مطار برج العرب ثاني المطارات المصرية في حجم الحركة الجوية بعد مطار القاهرة.

وخلال الزيارة نقل الطيار عمرو نبيل، تهنئة وزير الطيران المدني والطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران لجميع العاملين بالمطار ومصر للطيران بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وإشادة سيادته بجهودهم المشرفة لخدمة الركاب وتسهيل إجراءات سفرهم، كما هنأ نبيل إدارة المطار على حصول مطار برج العرب كثالث المطارات المصرية على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس العالمي للمطارات ACI مما يعكس مدى الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية لكل مرتادي المطار وعملاء مصر للطيران المسافرين من مطار برج العرب.

وتابع رئيس مصر للطيران للخطوط الجوية انتظام حركة السفر والوصول والالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفقد كاونترات السفر والأسواق الحرة والاستراحات وغيرها والتقى بعدد من المسافرين على رحلات مصر للطيران واستمع إلى آرائهم في مستوى الخدمة المقدمة خلال مراحل السفر المختلفة.

جدير بالذكر أنه يوجد تعاون مع الجانب الياباني على إنشاء مبنى ركاب جديد بمطار برج العرب ليصبح أول مطار مصري صديق للبيئة، وبموجب هذا الاتفاق سيتم زيادة السعة الاستيعابية للمطار لتصل إلى 5 ملايين راكب سنويا بدلا من مليون راكب حاليا وسيعمل المطار على استخدام تكنولوجيا متقدمة لتشغيل المطار بالطاقة الشمسية والأنظمة التقنية عالية الكفاءة لمكيفات الهواء والإضاءة، وعدد من التقنيات الحديثة ضمن مفهوم هذا النوع من المطارات صديقة البيئة.