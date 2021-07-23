سائقو البحيرة يلتزمون بتعريفة الأجرة.. والـ«توك توك» خارج السيطرة

التزم سائقو الأجرة بجميع المواقف المنتشرة بمدن ومراكز محافظة البحيرة، بتعريفة الأجرة المقررة من قبل الوحدات المحلية والمحافظة، ولم تتأثر التعريفة بزيادة أسعار البنزين التي أعلنت عنها الحكومة اليوم الجمعة.

ونفذت الوحدات المحلية حملات مرورية على المواقف الرسمية للوقوف على مدى التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة من عدمه، في الوقت الذي شكى فيه المواطنون من زيادة الأجرة بسيارات «التومناية» التي تعمل خارج المواقف، وكذا زيادة أجرة «التوك توك» بمختلف المدن.

وقال أحمد هاشم، مبيض محارة، «توجهت إلى عملي صباح اليوم، وكما تعودت استوقفت توك توك ليقلني إلى موقف السيارات، وبعدما وصلت طلب عشرة جنيهات بدلًا من خمسة جنيهات، وعندما سألت عن السبب قال لي: (البنزين زاد يا أستاذ)، وحدثت مناوشات بيننا إلا أنه أصر على أخذ 10 جنيهات».

وقالت آمال عثمان، ربة منزل، توجهت إلى زيارة أقاربي صباح اليوم، ولم أجد تاكسي يوصلني إلى المكان الذي أقصده، في الوقت الذي انتشرت فيه التكاتك في كل مكان، واضطررت إلى استقلال توك توك، وطلب مني عقب وصولي 15 جنيها، علما بأن التاكسي يحصل على 10 جنيهات فقط، وبرر ذلك بزيادة أسعار البنزين وهو ما لم أعرفه أو أسمع عنه، وأعطيته ما طلب حتى لا تحدث مشكلة بيني وبينه.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية من قبل مجلس الوزراء بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، وقررت في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية وذلك للربع الثالث يوليو/سبتمبر 2021، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة كالتالي: 6.75 جنيه للتر البنزين 80، و8 جنيه للتر البنزين 92، و9 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، ولم تصدر محافظات مصر المختلفة أي تعديلات في أسعار الأجرة جراء هذه الزيادة.