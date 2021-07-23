مصادر: أسعار البنزين الجديدة لا تؤثر على سعر نقل البضائع والمنتجات

صرحت مصادر حكومية مسؤولة، بأن أسعار البنزين الجديدة لا تؤثر على تكلفة نقل البضائع والطعام وغيرها، ولن تتسبب في زيادتها.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سيارات النقل الثقيل ونقل البضائع والقطارات تعتمد على السولار كوقود لها وليس البنزين.

وأشارت إلى أن قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود والبنزين أتى بتثبيت أسعار السولار عند 675 قرشا وعدم رفعها، لذلك لن تتأثر تعريفات النقل الخاصة بالبضائع.

وقد قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود والبنزين والسولار برفع أسعار البنزين الجديدة بقيمة 25 قرشا للتر الواحد بنسبة 3% فقط بدلا من 10%.

تثبيت أسعار السولار للإبقاء على سعر نقل البضائع

كما أعلنت لجنة التسعير التلقائي للوقود تثبيت أسعار السولار والمازوت، والإبقاء عليها وعدم تحريكها خلال التسعير الحالي للربع الثالث من العام الحالي.

وأقرت اللجنة بثبات أسعار السولار في السوق المحلية، حيث جرى تثبيت سعره عند 6.75 جنيه للتر، وتثبيت أسعار المازوت المحلية عند 3900 للطن.

وبدأت محطات الوقود في العمل بالأسعار الجديدة للبنزين اليوم منذ الساعة التاسعة صباحاً، وسيستمر العمل بهذه الأسعار حتى بداية شهر أكتوبر المقبل.

وقد جاء قرار اللجنة برفع الأسعار المحلية للبنزين بنسبة 3%، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية في العالم منذ بداية العام الجاري حيث بدأت أسعار النفط في التعافي بشكل ملحوظ منذ بدء العام، وارتفاعها بشكل كبير خلال الشهور الثلاثة الماضية.

ويتمّ تحديد أسعار الوتحدبناءء على عوامل عديدة تساعد في وضع آلية التسعير الجديد، منها السعر العالمي لبيع المنتجات البترولية والسعر العالمي لبرميل خام برنت، إضافة إلى سعر صرف العملات الجنبية، بجانب التكاليف الخاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها من التكاليف الأخرى الثابتة.