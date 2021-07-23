توصيل مياه الشرب لـ90% من قرى حياة كريمة بالإسماعيلية

أعلن الدكتور محمد أنور ترك، منسق مبادرة حياة كريمة في محافظة الإسماعيلية، الانتهاء من توصيل مياه الشرب لأكثر من 90% من المنازل المحرومة من المياه.

وأضاف «ترك» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه جار استكمال العمل في المناطق التي لم توصل المياه إليها للانتهاء منها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه يجرى العمل بالتوازي، لتوصيل باقي المرافق والخدمات.

ولفت منسق «حياة كريمة» إلى أن المبادرة بدأت في الإسماعيلية كمرحلة أولى في شرق القناة، لتطوير 4 قرى رئيسية و12 تابع لهم، بإجمالي 16 منطقة، تضم حوالي 37 عزبة.

وأشار الدكتور محمد أنور إلى أن العمل يجري بقرى القنطرة الرئيسية، وهي «السلام، والأبطال، والتقدم، وجلبانة»، و12 قرية تابعة لهم، وهم: الأمل، السلام الجديدة، ميت أبو الكوم الجديدة، بوابة القنطرة، بئر أبو عروق، بير حبيطة، جبل أم خشيب، كتيب حبيشي، حض أبو سعادة، بير مدكور، والتل الأحمر، الإسماعيلية شرق.

وعن أعمال الصرف الصحي، قال «ترك» إنه جار توصيل شبكات الصرف الصحي للأماكن المحرومة، وصيانة الشبكات الموجودة بالفعل، وربطها بالشبكات الجديدة، منوها إلى الانتهاء من تنفيذ 60% من الأعمال المتوقع الانتهاء منها في أكتوبر المقبل.

وأكد منسق مبادرة حياة كريمة في محافظة الإسماعيلية، أن المبادرة ستغير شكل قرى القنطرة شرق بالكامل، فور الانتهاء من المشروعات وتطوير الشوارع والوحدات المحلية والمدارس وبيوت الثقافة.

ولفت الدكتور محمد أنور إلى أن تكلفة مشروع حياة كريمة في قرى القنطرة شرق يتخطى الـ3 مليارات جنيه تقريبا، وأنه فور الانتهاء منه سيتم البدء في قرى القنطرة غرب ضمن المرحلة الثانية من المبادرة.