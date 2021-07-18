الأوقاف: يجوز توجيه أموال الزكاة لدعم «حياة كريمة».. «مفيش نص يمنع»

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه يجوز توجيه أموال الزكاة والصدقات لدعم مبادرة «حياة كريمة»، موضحا أنه ليس هناك نص قرآني يؤكد أن أموال الزكاة توجه إلى تزويد الفقراء والمساكين بالأكل والطعام فقط، بل من الممكن توجيهها إلى كل عمل يساهم في تحسين حياة الفقراء على كل المستويات.

وأضاف «جمعة»، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأحد، أن وزارة الأوقاف ساهمت في هذه المبادرة الكبيرة بمبلغ 100 مليون جنيه لدعم عمليات التطوير التي تقوم بها المبادرة في حوالي 5 من محافظات الوجه القبلي، كما ساهمت الوزارة بمبلغ 30 مليون جنيه تبرعت بها «الأوقاف» إلى وزارة التضامن للمساعدة في تجديد ألف شقة للأسر الأولى بالرعاية.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة ساهمت أيضا بمبلغ 175 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، في عمليات بناء المدارس، بينها 100 مليون جنيه للصندوق الخيري لدعم التعليم تحت إشراف وزارة التخطيط، و75 مليون جنيه للأبنية التعليمية، معلنا أنه تم بالفعل الإنتهاء من عمليات إنشاء بعض المدارس وجاهزة حاليا للافتتاح، وبتمويل كامل من وزارة الأوقاف.

وأردف أن هناك تنسيقا دائما ومستمرا بين وزارة الأوقاف والقائمين على مبادرة «حياة كريمة» بكل المحافظات لتسهيل تنفيذ مشروعات المبادرة المختلفة.

وتابع: «أحيانا بعض المناطق تحتاج إلى قطعة أرض لإنشاء محطة صرف صحي أو محطة مياه أو مستشفى أو مدرسة أو غيره، وقد لا تتوفر إلا أرض تابعة لوزارة الأوقاف لتنفيذ ذلك وهو ما توافق عليه على الفور الوزارة».

وأوضح «جمعة»، أن كل مؤسسات الدولة تتعاون وتساهم في مبادرة حياة كريمة التي تعد مشورع قومي ضخم، داعين الجميع للمشاركة بهذا المشروع، لأننا في حاجة إلى تكاتف مجتمعي كامل سواء من المؤسسات أو الأفراد.

ولفت إلى أن مبادرة «حياة كريمة»، تعتبر المبادرة الأولى بالجمهورية الجديد، كما أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيا الجميع إلى أن يفضلوا المصلحة العامة على الخاصة وأن يساهموا في دعم تلك المبادرة.

واستطرد: «حتى اللي معندوش أموال، يقدر يتطوع ويساهم بالجهد في هذا المشروع الضخم، لنبني معا وطنا عظيما بالجمهورية الجديدة».