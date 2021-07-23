ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 التي غيرت النظام الملكي في مصر إلى جمهوري

شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية، الكثير من عمليات البحث عن ثورة 23 يوليو، والنظام الملكي، بالتزامن مع الذكرى الـ69 لثورة 23 يوليو المجيدة اليوم، وهي واحدة من الثورات التي غيّرت الكثير في تاريخ مصر، حيث قضت على النظام الملكي، وجرى بعدها إعلان الجمهورية.

ثورة 23 يوليو

قامت مجموعة من الضباط أطلقوا على أنفسهم اسم «الضباط الأحرار»، بقيادة اللواء محمد نجيب وجمال عبدالناصر، بـ«ثورة 23 يوليو»، التي كانت نقطة تحول أساسية في المسار الوطني، بسبب التحولات الجذرية التي حدثت في مصر على مستويات الحياة كافة داخل مصر.

واستهدفت ثورة 23 يوليو 1952 منذ يومها الأول، القضاء على الإقطاع، والاستعمار وأعوانه، والاحتكار، والقضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، وبناء حياة ديمقراطية سليمة، وعدالة اجتماعية، وجيش مصري وطني.

القضاء على النظام الملكي

وجاء بين أهداف ثورة 23 يوليو، الثورة البيضاء التي لم ترق فيها أي دماء، القضاء على النظام الملكي، وهو الذي كان متبعا وقتها، وجرى إعلان الجمهورية وتطبيق النظام الجمهوري، حيث قام النظام الملكي الذي اتبعه الملك فاروق على تجاهل الأحزاب، فضلا عما شهدته تلك الفترة من أحداث وصراعات دموية، بين جماعة الإخوان الإرهابية من جانب، وحكومتي النقراشي وعبدالهادي من جانب آخر.

المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، قال في تصريحات صحفية عنه، إنّ ثورة 23 يوليو التي قضت على النظام الملكي في مصر، سوف تظل أحد شواهد التاريخ على وحدة الشعب والجيش وكرامته.

ووجّه عضو مجلس الشيوخ، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشرطة، والشعب العظيم، بمناسبة الذكرى 69 من ثورة 23 يوليو، موضحا أنّها سوف تبقى مكمّلة لطريق المستقبل، حيث إنّها الثورة التي أسقطت حكم الجماعة الإرهابية.