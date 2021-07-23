إعدام 1.4 طن أغذية فاسدة خلال أيام عيد الأضحى في الدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية حملات مكبرة على منشآت تداول الأغذية والأسواق بمدن محافظة الدقهلية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تمكنت خلالها من إعدام 1135 كيلو جرام أغذية فاسدة، و279 لتر زيوت محروقة، وعصائر خلال المرور على 86 منشأة غذائية.

«صحة الدقلهية» تعدم أغذية الفاسدة

وبحسب بيان مديرية الصحة، تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بتنظيم حملات مكبرة على المطاعم والكافيهات بجميع مدن المحافظة، حيث تم المرور على 86 منشأة غذائية، منها 38 بدون ترخيص، وتم التوصية بإغلاق 2 مطعم داخل قرية سياحية شهيرة بالإضافة لغلق 6 كافتيريات لنقص شديد في الاشتراطات الصحية وتم إبلاغ الجهات المعنية لسرعة تنفيذ الغلق، كما تم إعدام 1135 كيلو جرام أغذية فاسدة و279 لتر زيوت محروقة وعصائر.

وجري خلال الحملة تحرير 38 محضر جنحة صحية لنقص الاشتراطات الصحية وخطر داهم وكذا تحرير عدد 32 محضر جنحة صحية لعدم حمل شهادات صحية للعاملين تثبت الخلو من الأمراض بإجمالي 70 محضرًا.

كما تم التنبيه في كافة المنشآت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد بين الطاولات.

تكثيف الحملات للتأكد من اتباع الاشتراطات الصحية

من جانبه، شدد الدكتور سعد مكي، وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة وانه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض وأكد على استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.