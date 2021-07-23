قبل غلق باب التقديم بأسبوع.. شروط ومميزات مدرسة ظهر للتكنولوجيا

قبل 19 يوما، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والذي يقترب عددها من 20 مدرسة، ليستمر التقديم حتى 31 يوليو الحالي، وكانت مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية، واحدة من أكثر المدارس التي لقيت بحثا على محركات البحث، وترصد السطور التالية، شروط ومميزات والأوراق المطلوبة للتقديم في المدرسة، وقبل أيام من غلق باب التقديم بأسبوع، والمستمر حتى أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك كما يلي:

شروط التقديم

1) أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2) أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية لهذا العام 2021 بمجموع 230 كحد أدنى.

3) ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أكتوبر 2021.

4) اجتياز شروط القبول لكل تخصص.

5) تقبل المدرسة التقديم من قاطني محافظة بورسعيد ومحافظات القناة.

المستندات المطلوبة

1) صورة شخصية للطالب.

2) صورة من شهادة ميلاد الطالب 2021.

3) صورة من شهادة إتمام المرحلة الإعدادية.

4) صورة من بيان درجات الطالب.

5) صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

خطوات التقديم

1) الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط .

2) يملأ الطالب استمارة التقديم ويرفع المسندات المطلوبة وهي «صورة شهادة الاعدادية، صورة شهادة الميلاد، صورة بطاقة ولي الأمر، وصورة شخصية للطالب».

3) بعد الانتهاء من ملء جميع البيانات في استمارة التقديم يضغط الطالب على إرسال.

4) بمجرد استلام استمارات المتقدمين يتم فحص الشهادات المرفقة ومراجعة البيانات الخاصة بالمتقدمين.

5) يتم التواصل مع المتقدمين الذين تطابقت عليهم الشروط الخاصة بأكاديمية السويدي الفنية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإرسال مواعيد الحضور عبر البريد الإلكترونى لبدء المرحلة الثانية وهي الإختبارات الفنية .

6) الاختبارات الفنية عبارة عن اختبارات «IQ، رياضة، إنجليزي، عربي، التفكير البصري، واختبارات المهارات الحركية الدقيقة».

7) في هذه المرحلة يتم قياس الطول والوزن لجميع المتقدمين.

8) رصد نتيجة الاختبارات الفنية واختيار المقبولين منهم للبدء في المرحلة الثالثة وهي المقابلات الشخصية.

المميزات

1) الحصول على 3 شهادات لخريجي المدرسة، كما يلي:

- شهادة إتمام الجدارات الفنية تتماشى مع معايير الجودة الفنلندية.

- منح شهادة دبلوم فني 3 سنوات معتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجميع التخصصات.

- شهادة خبرة خاصة بالتدريب العملي من المصانع.

2) تقدّم الأكاديمية تعليما فنيا مزدوجا للطلاب بنسبة 80% وتدريب في المصانع مقابل 20% تعليم نظري.

3) توفير الزي المدرسي للطلاب.

4) توفير الانتقالات من وإلى المصانع.

5) يحصل الطالب على بدل تدريب عملي شهريًا.

6) يتم تطبيق نظام التعلم عن بعد.