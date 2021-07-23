«شعبة الخضروات والفاكهة» تنفي رفع الأسعار بعد زيادة البنزين

نفى حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لـ«الوطن» ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، بعد زيادة أسعار البنزين اليوم.

وقال إن رفع أسعار البنزين لن يؤثرعلى أسعار الخضروات والفاكهة، خصوصا أن جزءا كبيرا من تلك المزروعات يعتمد على السولار، في تشغيل ماكينات الري اللازمة للزراعة.

وأوضح «النجيب» أن الخضروات والفاكهة تتأثر سلبا بارتفاع أسعارالسولار لأنه مادة أساسية في الزراعات نتيجة تداولها بشكل يومي.

تثبيت سعر السولار يحافظ على استقرار الأسعار:

وأضح النجيب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفترة المقبلة سوف تشهد هدوءا كبيرا في الأسواق نتيجة القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بتثبيت سعر السولار، في إطار عملية التسعير التلقائي التي أقرتها اللجنة الحكومية المشكلة لمراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر.

وأفاد بأن عدم المساس بالسولار يؤدي إلى استقرار الأسعار ويقلل من تكلفة الزراعة، وبالتالي تكلفة الخضروات والفاكهة المعروضة في الأسواق، وعلى العكس تماما فإن ارتفاع أسعار السولار له تأثير سلبي على التكلفة، مشيرا إلى أن الحاصلات الزراعية تتأثر بارتفاع تعريفة النقل، وزيادة السولار المستخدم في ماكينات الري.

هدوء في أسواق الخضر والفاكهة:

وأضاف أن أسواق الجملة تنعم بالهدوء والاستقرار في الأسعار، موضحا أسعار الخضروات والفاكهة اليوم عقب زيادة البنزين، التي جاءت كالتالي:

أسعار الخضر والفاكهة اليوم عقب زيادة أسعار البنزين:

سجل سعر كيلو الطماطم من 2.5 إلى 4 جنيهات، والبطاطس من 7 إلى 8 جنيهات، والبامية من 14 إلى 15 جنيها، والكوسة من 5 إلى 7 جنيهات، والفاصوليا من 10 إلى 15 جنيها، والبصل من 3 إلى 4 جنيهات، والخيار من 10 إلى 12 جنيها، والفلفل من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو، والباذنجان من 4 إلى 5 جنيهات للكيلو.

وحافظت الفاكهة على استقرارها، ليباع العنب بأسعار تتراوح من 12 إلى 15 جنيها، والبطيخ من 30 إلى 50 جنيها، بحسب الوزن والنوع، والكانتلوب من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، والتين من 5 إلى 7 جنيهات والموز بـ10جنيهات.

يشار إلى أن وزارة البترول، واعتبارا من اليوم الجمعة، ثبتت سعر السولار والمازوت، ورفعت سعر البنزين بأنواعه 25 قرشا للتر، ليباع بنزين 95 بسعر 9 جنيهات للتر، وبنزين 92 بسعر 8 جنيهات للتر، وبنزين 80 بسعر 6.75 جنيه للتر.