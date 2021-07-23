ذبح 158 أضحية بالمجان بمجازر الغربية في ثالت أيام العيد

أعلن الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، اليوم الجمعة، ذبح نحو 158 أضحية بالمجان، بالإضافة إلى 94 أخرى برسوم مالية، وشملت الأضاحي «جمال، ضأن، ماعز، أبقار، جاموس»، التي استقبلتها المجازر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تزامنًا مع ثالث أيام عيد الأضحى.

توعية الجزارين بضرورة تغطية الذبائح بالشاش للحفاظ عليها من الأتربة وحرارة الجو

وكشف مدير الطب البيطري بالغربية، عن أنه يقوم بمرور يومي على المجازر للتأكد من جاهزيتها، وتوعية الجزارين بضرورة تغطية الذبائح بالشاش، للحفاظ عليها من الأتربة وحرارة الجو وتعرضها للحشرات والذباب.

ووجه مدير الطب البيطري بضرورة الذبح الآمن الصحيح وضرورة ذبح الأضاحي وغيرها من الحيوانات داخل المجازر، حفاظًا على صحة المواطنين من الإصابة بأي أمراض، وحفاظًا على البيئة من التلوث.

وأكد «أنور»، أن هناك قرارا من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، يقضي بمنع إقامة الشوادر للذبح واقتصار الذبح داخل المجازر بالمجان طوال فترة عيد الأضحى، وجاهزية المجازر لاستقبال أهالي المحافظة طوال عيد الأضحى بالمجان.

وشدد مدير الطب البيطري على أنه تم توفير استراحة استقبال لهم وتوفير كل وسائل الراحة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.