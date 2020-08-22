"الطب البيطري" بالغربية: حملات تطهير للمؤسسات للوقاية من كورونا

أعلنت مديرية هيئة الطب البيطري بمحافظة الغربية اليوم استمرار حملات التطهير والتعقيم للمؤسسات الحكومية وكافة الإدارات البيطرية للوقاية من أخطار تفشي عدوى فيروس "كورونا المستجد" على مستوي قري ومراكز طنطا والمحلة وسمنود وبسيون وقطور والسنطة وكفرالزيات وزفتي.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية فى تعليماته إلي مدير هيئة الطب البيطري بالضرورة الدفع بلجان متفرقة وفرق التطهير والتعقيم المدعومة بمواد المطهرات لتأمين أرواح المواطنين.

فى المقابل شدد الدكتور حاتم كمال أنور مدير هيئة الطب البيطري بالغربية فى تعليماته إلي مديري الإدارات البيطرية بالضرورة تطهير ورش كافة مقرات والإدارات للوقاية من أخطار "كوفيد 19 " حفاظا على أخطار تفشي الوباء القاتل .

وأشار مدير هيئة الطب البيطري إلى تدشين إجراءات الرش والتطهير والتواصل مع جميع مسئولي ومديرى الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة الثمانية حيث تم تنفيذ التكليف والتواصل مع الأجهزة الأمنية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.