إصابة فلسطينيين بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شرق نابلس

أصيب خمسة فلسطينيين بالرصاص المعدني، إلى جانب إصابة العشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة سلمية احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في أراضي قرية بيت دجن شرق نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في بيت دجن سليم أبو جيش قوله، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني، وقنابل الغاز المُسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة؛ ما أدى لإصابة خمسة منهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق.

وكان مئات الفلسطينيين قد شاركوا في المسيرة، التي خرجت بعد صلاة الجمعة، من وسط القرية باتجاه الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي في بيت دجن، ولجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.