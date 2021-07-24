بعد منع كتب نوال السعداوي بالسعودية.. تعرف على أشهر المؤلفات الممنوعة

منعت مكتبة جرير والتي تعتبر أكبر سلسلة مكتبات في السعودية والخليج، كتب المفكرة المصرية الراحلة الدكتورة نوال السعداوي، من كل أفرعها؛ بعد حملة مقاطعة واسعة دشنها سعوديون لمطالبة المكتبة بوقف بيع هذه الكتب بحجة أنها «مخالفة للقيم الإسلامية».

وعبر نشطاء في الأيام الماضية عن غضبهم ورفضهم لما قامت به مكتبة جرير، حيث قدمت المكتبة عروضا خاصة على مؤلفات نوال السعداوي، وتحميل كتب الراحلة عبر تطبيق المكتبة على متجر خاص بالكتب الإلكترونية، فقرروا محاربة ما فعلته المكتبة من خلال تغريدات متتالية على «تويتر»، حسبما ورد عن مصادر إعلامية سعودية.

ونوال السعداوي ليست الكاتبة الأولى التي يتم حظر مؤلفاتها، إذ تم منع تداول العديد من الإصدارات في سنوات سابقة ومن أبرزها:

كتاب في الشعر الجاهلي لـ الدكتور طه حسين

أثار الكتاب ضجة واسعة وتم التحقيق مع الدكتور طه حسين بسبب الكتاب في عام 1926، وفى نهاية الأزمة تم حفظ التحقيق مع الدكتور طه حسين، والذى أعاد طبع الكتاب بعنوان «الأدب الجاهلى» بعد أن رفع منه الفصول الأربعة التى أثارت الرأى العام آنذاك.

نقد الخطاب الديني لـ نصر حامد أبوزيد

منع كتاب «نقد الخطاب الديني» للمفكر الدكتور نصر حامد أبو زيد، من النشر، واتهام مؤلفه بالإلحاد والكفر بسبب معارضته لسلطة النص المطلقة في الدين الاسلامي.

كتاب «نقد الخطاب الديني»، كان رسالة نصر حامد أبوزيد المقدمة لجامعة القاهرة بهدف الحصول على درجة الأستاذية، حالة إشكالية في المجتمع المصري، ليمنع الكتاب وتم تطبّيق حكم «الحسبة» وتفريقه عن زوجته، واضطر لمغادرة القاهرة إلى هولندا بعد تهديدات كثيرة جعلت حياته في خطر.

وليمة لأعشاب البحر لـ الروائي السوري حيدر حيدر

صودرت الرواية بعد طبعها في مصر عام 2000، وذلك بتهمة «التطاول على الذات العليا» و«السخرية من القرآن»، كما تم التحقيق مع المسؤولين عن إصدار السلسلة بوزارة الثقافة المصرية آنذاك، على خلفية سلسلة مظاهرات ضدها نظمها طلبة الأزهر آنذاك.

ورواية «وليمة لأعشاب البحر» صدرت في سوريا العام 1983، وتدور أحداثها حول «مهدي»، المناضل الشيوعي العراقي الذي يهرب إلى الجزائر ويُقابل مناضلة قديمة تعيش عصر انهيار الثورة ويلمس الخراب الذي لحق بالمناضلين هناك.