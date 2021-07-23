لمعرفة موقع جامعتك.. تعرف على التوزيع الجغرافي للكليات 2021

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية استعدادها لتنسيق الجامعات 2021 المقرر أن ينطلق بعد الانتهاء من إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة 2021، وذلك من خلال انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق 2021، وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية أنه جرى وضع خطط لاستقبال أعمال تنسيق الجامعات 2021، من حيث اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19» ومجابهة المرض، والتشديد على ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الجامعة وأثناء الاختبارات.

الأعلى للجامعات: استثناء الـ1500 الأوائل في الثانوية العامة من التوزيع الجغرافي

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، موعد وقواعد اختبارات القدرات 2021 للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات بجانب ترشيح مكتب التنسيق وفقاً للحد الأدنى لكل كلية، وأكد الدكتور سيد قنديل، رئيس لجنة قطاع كليات الفنون بالأعلى للجامعات الحكومية، أنه جرى التأكيد والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا خلال فترة الاختبارات مع الالتزام بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وكشفت مصادر بالأعلى للجامعات، أن هناك العديد من أولياء الأمور يبحثون عن خريطة التوزيع الجغرافي للكليات، آملين في أن يلتحق أبناؤهم بالكليات القريبة من محال إقامتهم، موضحين أن الطالب يلتحق بالكلية الأقرب لنطاق سكنه والإدارة التعليمية التي حصل منها على شهادة الثانوية العامة، مؤكدين أن الأعلى للجامعات استثنى الـ 1500 الأوائل من الثانوية العامة من نطاق التوزيع الجغرافي وهم مقسمون إلى 500 طالب للشعبة العلمي «علوم»، و500 للشعبة العلمي «رياضة»، و500 للشعبة الأدبية.

وأكدت المصادر أنه من المتوقع أن تنطلق المرحلة الأولى للتنسيق 2021 خلال أيام بعد الانتهاء من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».