التعليم العالي: انطلاق التنسيق بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بأيام

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين المقبل الموافق 27 يوليو الحالي، اجتماعه الدوري لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية بالجامعات، أبرزها متابعة استعدادات الكليات لتطبيق اختبارات القدرات 2021 المقرر انطلاقها السبت الموافق 7 أغسطس المقبل، إضافة إلى استعداد لتنسيق الجامعات 2021، وكذا مناقشة مقترحات اللجنة العليا للتنسيق بشأن المواعيد المقترحة لانطلاق أعمال تنسيق المراحل المختلفة، وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021.

التعليم العالي: انطلاق اختبارات القدرات 2021 في 7 أغسطس

وكشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنّ المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021، سوف تنطلق بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث توقعت المصادر أن تنطلق أعمال المرحلة الأولى للتنسيق، في الأسبوع الأول بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وأشارت إلى أنّه جرى الاستعداد التام لأعمال التنسيق، سواء داخل الجامعات المختلفة أو بالمقر الرئيسي لمكتب التنسيق في جامعة عين شمس.

وتواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، استعدادها لإجراء اختبارات القدرات 2021، وذلك في ظل الإجراءات المتبعة بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، من حيث التشديد على إلزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة بقاءه في الجامعة، والتأكيد على إجراء عمليات التطهير والتعقيم الدوري للمنشآت الجامعية قبل وبعد الاختبارات، والاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب قبل وبعد الاختبارات 2021.