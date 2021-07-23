مدبولي: استصلاح أكثر من مليون ونصف فدان بمشروع «الدلتا الجديدة»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن محور التعمير في مدينة الساحل الشمالي ومع تطوير ميناء الإسكندرية مرورا بالطرق التي يتم العمل عليها من غرب الإسكندرية، فكانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يتم إنشاء كل التجمعات العمرانية بشكل كامل، «كفانا الخطأ التاريخي اللي عملناه بتخصيص الأراضي فقط لقرى سياحية تستغل لأسابيع فقط».

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تفقده لأعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة «معا نبني مستقبل»، بمحافظة الإسكندرية، أنه ولتحقيق ذلك كان من الضروري إنشاء وتطوير كل شبكات الطرق الموجودة في هذه المنطقة.

وأوضح أن تلك المنطقة سيكون بها مجموعة من المناطق التنموية بدأ من منطقة سيدي كرير وبرج العرب ومدينة العلمين الجديدة وكل المخططات وكل المخططات لكل المدن الأخرى زاد عليها أحد أهم المشروعات التي أطلقها الرئيس وهي «الدلتا الجديدة»، «هيكون فيه الظهير الجنوبي الغربي، وفيه بنستهدف استصلاح أكثر من مليون فدان على الأقل كمرحلة أولى، وكل شبكات الطرق اللي هتكون موجودة والقطار السريع اللي بدأنا تنفيذه، كل الشبكات هتستهدف تحقيق التنمية المتكاملة لهذه المنطقة».

وأكد أن مشروع الدلتا الجديدة والتي تم تحديدها بأكثر من 1.7 مليون فدان، فإن شبكات الترع والمصارف التي يتم إنشاؤها في جنوب البحر المتوسط وعلى امتداد هذه المنطقة يظهر أهمية محور التعمير وامتداداته: «هيكون مستقبلا رابط ومنفذ لخروج كل المنتجات اللي بتخرج من الدلتا الجديدة علشان تروح على الموانئ الرئيسية بتاعتنا اللي بيتم تطويرها زي الدخيلة والإسكندرية وأبوقير، وهتكون منافذ تصديريه لهذه المنطقة».