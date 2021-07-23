مدبولي: توسعة محور التعمير بالساحل الشمالي ليضم 9 حارات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن محور التعمير في مدينة الساحل الشمالي سيشمل تخطيطا كاملا لكل تلك المنطقة باعتبارها امتدادا لمحافظة الإسكندرية، وفيها سيتم ربط كل المشروعات التنموية التي تتم في منطقة الساحل الشمالي الغربي، «محور التعمير لما أنشئ كان بـ3 حارات في كل اتجاه، ومنذ إنشائه لم يحدث عليه أي أعمال تطوير حقيقية، وحصل عليه تدهور كبير».

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تفقده لأعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة «معا نبني مستقبل»، بمحافظة الإسكندرية، أنه وفي إطار الرؤية التنموية الموجودة في تلك المنطقة توسعة المحور بأكبر حجم ممكن لاستيعاب التوقعات المستقبلية لحجم الحركة عليه والتنمية، «إحنا بنتكلم على إنشاء 9 حارات في كل اتجاه، ده حجم كبير علشان يتكامل مع كل المشروعات ويخدم كل المنطقة اللي هتبقى موجودة».

وأوضح أن التحدي في توسعة ذلك المحور كان التواجد الكبير لخطوط البترول وشبكات الكهرباء ذات الضغط العالي وخطوط وشبكات للمياه والصرف، وتواجدات عشوائية وغير مخططة، «طبيعة التربة في هذه المنطقة غير عادية، وكان تحديا كبيرا لإنشاء الطريق ورفع كفاءته بهذا الشكل».

وأكد أن هناك حجما كبيرا من الكباري والأعمال الصناعية الموجودة في تلك المنطقة: «المرحلة الأولى اللي اتكلمنا عليها الـ35 كيلو متر بتبدأ من أمام مدينة سواري وحتى سيدي كرير مقسمة لـ3 قطاعات، كل قطاع سواء وادي مريوط أو قطاع الملاحات وقطاع بحيرة مريوط، وهناك حجم أعمال هائلة بتقام في المكان، هيكون فيه 5 حارات طريق رئيسي و4 حارات طريق للنقل الثقيل في كل اتجاه».