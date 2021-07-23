«القومية للاستشعار من البعد» تبحث آليات التعاون العلمي مع جامعة عين شمس

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد بيومي رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد، بشأن قيام الهيئة ببحث سبل التعاون مع معهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية والمناطق القاحلة بجامعة عين شمس، في إطار تفعيل برتوكول التعاون الموقع بين الهيئة والجامعة، بحضور الدكتور إسلام أبوالمجد نائب رئيس الهيئة، مستشار الوزير للشئون الإفريقية، والدكتور أسامة البحيري عميد المعهد، والدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة السابق، والأستاذ المتفرغ بالمعهد.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بيومي حرص الهيئة على إرساء تعاون مشترك ومثمر مع معهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية والمناطق القاحلة، في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ودعم جهود الدولة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية العملاقة، منها استزراع الأحياء المائية، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، والدلتا الجديدة، وتنمية الثروة الحيوانية، وغيرها من المشروعات التي تدعمها الدولة؛ لتحقيق الأمن الغذائي من السلع الاستراتيجية للمواطنين.

وأشار التقرير إلى اتفاق الجانبين على وضع خطوط عريضة للتعاون بينهما، منها وضع برنامج ماجستير مهني في مجال الزراعة الذكية، باستخدام الاستشعار من البُعد، بما يخدم المشروعات التنموية الزراعية في مصر، وتبادل الخبرات في مجال تطبيقات الاستشعار من البُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، وتقنيات التحكم من البعد في مجال الزراعة الذكية أو الدقيقة، والإشراف المشترك على طلبة الدراسات العليا في مجال تطبيقات الاستشعار من البُعد والزراعة الذكية أو الدقيقة.

وتم الاتفاق أيضًا على تقديم الاستشارات الفنية والتطبيقية في مجال الزراعة، والبيئة الزراعية، اعتمادًا على التقنيات الحديثة، مثل: الاستشعار من البعد، وإنترنت الأشياء، وتطبيقات المحمول، والذكاء الاصطناعي، وتقديم الدورات التدريبية في تطبيقات الاستشعار من البعد في الزراعة والبيئة الزراعية، والمشاركة في عمل مشروعات تطبيقية، تخدم أهداف التنمية في المجتمع الزراعي، وإعداد الكوادر العلمية، وإجراء البحوث التي تخدم المجتمع، وعقد المؤتمرات وورش العمل المشتركة، لعرض مخرجات التعاون بين الجهتين في مجال التنمية الزراعية.