اختيار شريفة شريف ضمن لجنة الخبراء بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة

أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، اختيار الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ضمن 24 خبيرًا في لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة بالمجلس لمدة أربع سنوات.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن اختيار الدكتورة شريفة شريف يعد إنجازًا وتمثيلًا مشرفًا لمصر في مؤسسات الأمم المتحدة، في إطار الاستعانة بالكوادر المتميزة ذات الخبرات الكافية.

من جانبها، أعربت «شريفة» عن شكرها وامتنانها لهذا التقدير، متعهدة بمواصلة العمل من أجل خدمة الوطن.

ويذكر أن الدكتورة شريفة شريف حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ودرجة الماجستير في الإدارة العامة من الجامعة الأمريكية في القاهرة، بالإضافة إلى درجة الدكتوراه من جامعة ساسكس في المملكة المتحدة، وهي أستاذة للإدارة العامة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وشغلت منصب وكيلة الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، ورئيسة قسم الإدارة العامة بجامعة المستقبل في مصر، وأستاذ مساعد في العديد من الجامعات.

وفي الفترة من عام 2015 إلى 2018، شغلت منصب رئيسة مركز أبحاث واستشارات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وتعمل الدكتورة شريفة شريف منذ أكثر من 20 عامًا في مجالات الإدارة العامة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والتنمية المستدامة، وريادة الأعمال الاجتماعية، والإدارة البيئية، والحوكمة.

ونشرت العديد من البحوث والمقالات في مجلات وطنية ودولية في مجالات تخصصها، وحصل عدد من منشوراتها على جائزة أفضل ورقة، وعملت الدكتورة شريفة شريف مع العديد من المنظمات الدولية بصفتها باحثة ومستشارة رئيسية في مشروعات متعلقة بالمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، والحوكمة الرشيدة، والإصلاح الإداري، والتنمية المستدامة، والإدارة البيئية.

وعينت في عام 2017 عضوًا في اللجنة الوطنية المصرية المنبثقة عن الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، وفي منصب المنسقة الوطنية المصرية للجنة الحوكمة العامة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتضم لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة قامات عالمية وخبرات دولية في مجال الإدارة العامة يمثلون عدد من الدول حول العالم.