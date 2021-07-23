مبروك عطية: «مفيش حاجة اسمها سحر أو علاج بالقرآن.. ودول مش مشايخ»

انتشر فيديو للداعية مبروك عطية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد من خلاله عدم وجود ما يسمى بالعلاج بالقرآن في الإسلام، حيث إن القرآن منهج شُرِّع للمسلمين لتيسير أمور حياتهم وليس كتابا للتعويذة على حسب وصفه.

كما انتشر في الآونة الأخيرة عدد كبير في المجتمع المصري، وخاصة بالقرى والأرياف من الذين يصفون أنفسهم بأنهم معالجون بالقرآن الكريم وكان آخرهم محمد قطامش الذي زعم إصابة اللاعب مؤمن زكريا بالسحر وأنه لديه القدرة على معالجته على حسب وصفه.

عطية: لا يوجد ما يسمى بالسحر

وقال عطية إن الله أنزل لكل مرض دواء سواء علمه من علمه أو جهله من جهله، كما أن التداوي من المرض لا بد أن يكون على أيدي خبراء، وليس شرطا أن يعافى المريض بعد ذلك.

وأضاف عطية في فيديو عبر قناة «دريم»، أن البعض من الذين لا يستجيبون للعلاج يذهبون إلى بعض المشايخ لعلاجهم بالقران: «دا مش شيخ، انتوا رحتوا لقرد، ومفيش حاجة اسمها علاج بالقرآن لأنه مش كتاب تعويذة»، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يسمى بالسحر وأن هذا يُعتبر «دجل» على حسب وصفه.

وتابع: أن الدليل أن يُثبت صحة كلامه أن سيدة جاءت إلى النبي محمد صلي الله عليه وسلم وكان يأتي صرع إلا أن النبي لم يقرأ عليها القرآن وقال لها: «إما أن تصبري ولك الجنة وإما أن أدعو الله لك».

الإفتاء: لا يوجد ما يسمى علاج بالقرآن

وفي المقابل، قال مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن القرآن الكريم فيه شفاء للناس وهو أجمل شيء لأنه فيه شفاء ورحمة للمسلمين، ولكن لا بد للمسلم ألا يستخدم أحد مما يصفون أنفسهم «معالجين بالقرآن»، لأنه لا يوجد ما يسمى بالعلاج بالقرآن وأن هذا العمل في حقيقته عمل غير سديد.

وأضاف عاشور، في أحد البرامج التليفزيونية أنه توجد الرقية الشرعية بالقرآن في الإسلام، ولكن ليس معنى ذلك أن يتخذها البعض مهنة له، مطالبا أن يبتعد المواطنون عن هؤلاء الذين يصفون بأنهم يعالجون بالقرآن.