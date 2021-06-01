كريمة: «إخراج الجن» أكذوبة كبرى ويجب القبض على من يدعي العلاج بالقرآن

انتقد الدكتور أحمد كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، انتشار إعلانات عن الدجالين والمشعوذين الذين يدعون العلاج بالقرأن الكريم والرقية والحجامة فى الشوارع، قائلا: «إن الأجهزة المسؤولة ترى هذه الإعلانات ولماذا لا يتم القبض على هولاء وتحويلهم للمحاكمات العاجلة والسريعة وفضح المتاجرين بآلام الناس».

وأضاف كريمة، خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتابًا طبيًا، ناصحًا من يعاني المرض بأن يقرأ كتاب الله بنفسه متوسلًا بكتاب الله أن يشفيه مع الأخذ بالأسباب، ناصحا بقرأة القرآن توسلًا إلى الله بنية الشفاء، موضحا أن علاج الأمراض العضوية يكون في المستشفيات وعلاج الأمراض النفسية يكون في المصحات.

ووصف كريمة ما يعرف بإخراج الجن من الإنسان بـ«الأكذوبة الكبرى»، وأن الأحاديث فيها ضعيفة جدًا، موضحا أن الفكر الوهابي المتسلف الذي جاء لمصر في السبعينات بغيبيات لتغييب عقول المسلمين ضاربًا المثل بالعلاج ببول الإبل، قائلا: «إنها أكذوبة كبرى وأن الرسول لم يعالج نفسه ولا أحد من الصحابة ببول الإبل وأنها كانت تجربة لبعض الصحابة وأغلقت ليوم القيامة».

وتابع: «لا يوجد تداوي ببول الإبل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مرض ولم يستدعي بول الإبل وأنه لم يثبت أن أحد من الصحابة تجرع بول الإبل»، مضيفا أن المس أيضًا أكذوبة لاختلاف الخلقة، حيث خلق البشر من طين بالطبيعة البشرية وأن الجن له طبيعته وأن الإنسان أقوى من الجن بايمانه.

ونفى كريمة وجود «المس واللبس» وإخراج العفاريت من الأجسام والعلاج بالطلاسم، مشددًا على أن ذلك مناقض للقرأن والسنة وأن الرسول وضع قاعدة ونصح بالتداوي وقال «إن الله ما أنزل من داء إلا وله دواء عدا الموت».