أسعار اللحوم البلدي اليوم الجمعة 23-7-2021 في السوق المحلية

استقرت أسعار اللحوم بالأسواق المحلية، في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث بلغ سعر كيلو لحوم الأضاحي 65 جنيهاً للكيلو القائم، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» أسعار اللحوم البلدي في السوق المحلية اليوم الجمعة الموافق 23 يوليو الجاري، سواء في محال الجزارة أو منافذ بيع وزارة التموين والتجارة الداخلية، تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك في السطور التالية..

أسعار اللحوم بمنافذ التموين

أوضحت الغرف التجارية بالقاهرة أن استقرار أسعار اللحوم البلدية عند معدلاتها الطبيعية في معظم المحافظات يأتي نتيجة جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، موضحة أن أسعار اللحوم سجلت ارتفاعا طفيفا في المحافظات الكبرى والمركزية نظرا للإتاحة السلعية التي حققتها الوزارة، وجاءت الأسعار كالأتي:

ـ وصل سعر كيلو لحوم الأضاحي 65 جنيها للكيلو القائم بكافة المنافذ سواء الخاصة أو بمنافذ الشركات التابعة لوزارة التموين.

ـ سجل سعر اللحوم السوداني المبردة 85 جنيها للكيلو.

ـ سجلت اللحوم البرازيلية المجمدة 65 جنيها للكيلو.

ـ سجل سعر كيلو اللحوم الخراف السوداني المبردة 95 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم البلدي في السوق المحلية

وكانت أسعار اللحوم البلدي في السوق المحلية ومحال الجزارة، قد استقرت خلال الفترة الماضية، حيث تراوح سعر كيلو جرام اللحم الضاني بين 140 و160 جنيهًا، بينما تباين سعر كيلو جرام اللحم الكندوز من 140 إلى 150 جنيهًا، وكان سعر اللحم الجملي بين 110 جنيهات و120 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر اللحم الماعز إلى 140 جنيهًا للكيلو.

وكان المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أشار إلى أن الأسواق قد شهدت تراجعا كبيرا في الطلب على كافة السلع خلال الأيام الماضية بسبب تخزين المستهلكين لاحتياجاتهم قبل بدء عيد الأضحى بما ساهم في استقرار حركة الأسواق خلال أول وثاني أيام العيد من حيث الأسعار وانتظام حركة الإمداد اليومي والتي عادت إلى معدلاتها الطبيعية بعد أن شهدت تحركات مكثفة خلال الأسبوع الماضي.