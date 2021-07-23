بعد تثبيت تعريفة الركوب.. طرق الإبلاغ عن زيادة أجرة السرفيس والتاكسي

بعد تحريك أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا، طالبت وزارة التنمية المحلية، السائقين بالنقل الجماعي والسرفيس والتاكسي بعدم زيادة تعريفة الركوب، نظرا لتثبيت سعر السولار، الذي تعمل به هذه المركبات.

ودعت وزارة التنمية المحلية، المواطنين للإبلاغ الفوري عن أي زيادة في تعريفة استقلال سيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي بجميع الخطوط الداخلية وبين الأقاليم على الخط الساخن 15330، أو إرسال رسالة إلى صفحة «مبادرة صوتك مسموع» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأشارت الوزارة إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تتواصل بشكل مستمر مع المحافظات لمتابعة الالتزام بالتعريفة دون أي زيادة داخل المواقف، مع إلزام السيارات بوضع ملصق يوضح خط السير وتعريفة الركوب لمنع أي تلاعب.

القاهرة تخصص أرقاما للإبلاغ عن زيادة الأجرة

من جانبها، طالبت محافظة القاهرة، المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة على الفور، وتقديم شكوى على رقمي الخط الساخن لمحافظة القاهرة 15496 و114 في حالة مخالفة أي سائق للتعريفة الحالية، مؤكده أنه لا زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة القانون، مشددة على المواطنين بالإبلاغ على الفور عند تعرضهم لأي محاولة استغلال من السائقين، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

إجراء قانوني ضد المخالفين

كما وجهت محافظة القاهرة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من إدارة المرور وجهاز السرفيس والتموين، وإدارة المواقف لمتابعة التسعيرة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أي سائق مخالف، والحد من استغلال المواطنين وعدم السماح بزيادة أسعار المواصلات، كما أقرت هيئة النقل العام عدم زيادة أسعار التذاكر بجميع الخطوط.

كانت وزارة البترول، أعلنت تحريك أسعار البنزين بكل أنواعه 25 قرشا، مع تثبيت أسعار السولار، اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة.