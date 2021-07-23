تنبيه عاجل من التنمية المحلية بشأن أسعار المواصلات

بعد تحريك سعر البنزين اليوم بقيمة 25 قرشا وتثبيت سعر السولار، أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تنبيها عاجلا بشأن أسعار المواصلات، حيث وجّه المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات، ومتابعة خطوط السير بعد التأكيد على عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي، والتصدي لأي مخالفة أو محاولة من سائقي السرفيس والنقل الجماعي لمخالفة تعريفة الركوب المقررة حاليا، وعدم الإضرار بالمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ملصق على سيارات النقل الجماعي

وطالب شعراوي، المحافظات، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم التلاعب وزيادة تسعيرة المواصلات، ومنها إلزام السيارات بوضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، ويتضمن خط السير والأجرة المقررة، لمنع قائدي السيارات من أي تلاعب في تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير وغيرها من وسائل التلاعب.

خط ساخن للإبلاغ عن زيادة التعريفة

كما طالب وزير التنمية المحلية، المواطنين، بالإبلاغ عن أي سيارة ترفع الأجرة، عن طريق الخط الساخن 15330، أو من خلال صفحة مبادرة صوتك مسموع على فيس بوك، لاتخاذ إجراء سريع مع المخالفين، لافتا إلى أنّ غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، تتابع بصفة مستمرة مع غرف العمليات بالمحافظات، المواقف وخطوط السير وتعريفة الركوب للمواطنين بالمحافظات، وعدم التلاعب بالتسعيرة المقررة.

تحريك سعر البنزين

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت صباح اليوم تحريك أسعار الوقود مع تثبيت أسعار السولار والكيروسين، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030، حيث أصدر وزير البترول قرار رقم 1483 لسنة 2021، بأن يحدد سعر اللتر من بنزين 80 أوكتين للمستهلك بـ675 قرشا، بدلا من 650 قرشا و سعر اللتر بنزين 92 أوكتين للمستهلك بسعر 800 قرش، بدلا من 775 قرشا، و95 للمستهلك 900 قرش، بدلا من 875 قرشا، وذلك بزيادة 25 قرشا على الأنواع الثلاثة «80 و92 و95»، مع تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.