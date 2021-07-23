إضاءة شلالات نياجرا العالمية بألوان علم مصر احتفالا بذكرى ثورة يوليو

بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمصر، اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو، وبتنظيم من سفارة مصر في كندا، سوف يتم إضاءة شلالات نياجرا العالمية، بألوان العلم المصري، وذلك للعام الثاني على التوالي، في تمام الساعة 4 فجر يوم السبت الموافق 24 يوليو بتوقيت مصر، العاشرة مساء اليوم 23 يوليو بتوقيت مدينة تورونتو.

ودعت سفارة جمهورية مصر العربية في أوتاوا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أعضاء الجالية المصرية في كندا، للمشاركة في تلك اللحظة الفريدة مع الأصدقاء وأفراد الأسرة بالتقاط صور تذكارية، وإرسالها إلى البريد الإلكتروني الخاص بالسفارة المصرية، لنشرها على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت أن من يرغب في متابعة هذا الحدث الفريد على الهواء مباشرة على الموقع (اضغط هنا).