عاجل.. الأوقاف تنهي خدمة إمام مسجد بمدينة نصر: فكره متشدد

قررت وزارة الأوقاف إنهاء خدمة، أشرف سعد فتح الله حامد، إمام مسجد «حسن الخلق» بزهراء مدينة نصر.

وقالت الوزارة، في بيان لها قبل قليل، إنه بناء على مذكرة القطاع الديني وأوقاف القاهرة مجتمعين، وبعد جلسة نقاش مطولة حول ما ذكره وأقر به المذكور من خروج عن جادة الفكر الصحيح والدخول في موضوعات لا علاقة لها بالخطبة ولا بالخطابة ولا بطبيعة عمله، وبما يعكس فكرًا منغلقًا متشددًا يضر بأمن المجتمع، وبناء على ذلك، قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنهاء خدمة أشرف سعد فتح الله حامد، إمام مسجد «حسن الخلق» بزهراء مدينة نصر.