وزير الأوقاف: جمعنا 107 ملايين جنيه لتوزيع لحوم الأضاحي

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنّ توزيع لحوم الأضاحي على الفئات الأكثر احتياجا، واحدا من أهم المشروعات الاجتماعية المجتمعية التي تنفذها الوزراة، كنموذج للدقة والشفافية في الجمع والعطاء.

وأضاف «جمعة» في مداخلة لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنّ الجمع يتم بصورة منظمة عبر إصدار التصاريح من وزارة التضامن الاجتماعي لجمع الأموال وإيجاد الصيغة القانونية، وطبع الصكوك في الوثائق المؤمّنة تفاديا لأي تزوير للصك، ثم جمع المال من الحسابات في البنوك المصرية، وإرسالها لحساب بالبنك المركزي، مشيرا إلى أنّ الوزارة تعلن المبالغ التي جرى جمعها بشكل يومي.

وأوضح أنّ ما تم جمعه حتى الآن بمعرفة المديريات التابعة للوزارة فقط وجرى توريده للبنوك، زاد عن 107 ملايين لهذا العام، ومن المتوقع وصوله لـ140 مليون جنيه، متابعا أنّ الأوقاف تعاقدت مع وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتوفير رؤوس الأضاحي الحية لذبحها في الوقت الشرعي، ثم نقلها وتجهيزها وتشفيتها وتقطيعها ووزنها وتجميدها في أنفاق تبريد مجهزة لهذا الغرض، ثم نقل اللحوم إلى المحافظات.

وأكد وزير الأوقاف، أنّ مشروع توزيع لحوم الأضاحي له بعد مهم، يتمثل في احترام آدمية الإنسان، مشددا على أنّه جرى التأكيد على عدم تصوير أي شخص على الإطلاق عندما يأخذ حقه من المجتمع: «لن نسمح بتصوير الناس رجلا أو امرأة أو طفل، فالعاطي يدفع حق الله عليه في المال سواء كان زكاة أم صدقة أم أضحية، وفقير اليوم قد يكون غني الغد والعكس، لأن الله قادر على تغيير الأحوال».

وأشار إلى أنّه ومع بداية تلك التجربة في عامها الأول تم جمع 32 مليون جنيه، وفي العام التالي وصل ما تم جمعه لـ48 مليون جنيه، ثم تدرج ليصل هذا العام لـ140 مليون جنيه، ما يؤكد أنّ الناس وضعت ثقتها الكاملة في هذا المشروع لشفافيته، كما أنّ تلك الكمية سيتم تحويلها لما يعادل 1400 طن من اللحوم، تكفي لتوزيعها على 1.4 مليون أسرة.