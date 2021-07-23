«الموسيقيين»: إيمان البحر درويش مشطوب من النقابة منذ 2013

قال طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، لـ«الوطن»، إن إيمان البحر درويش مشطوب من النقابة منذ سنوات عديدة تقريبًا من 2013 بعد واقعته مع الفنان مصطفى كامل، وذلك لأنه يحمل عضويتين الموسيقيين والمهندسين، لأن مهنته هي الهندسة المعمارية وذلك لا يتناسب مع لوائح النقابات.

واستنكرت نقابة المهن الموسيقية ما فعله وقاله المطرب إيمان البحر درويش في بث مباشر على صفحته والإتيان بأفعال تحط من قدر أي فنان وموسيقي مصري يقبل بهذا الإسلوب المشين.

وأكدت النقابة أن ما قاله وفعله إيمان يتنافى مع كل القيم المجتمعية الرصينة والثقافات الإنسانية القويمة.

وشددت نقابة المهن الموسيقية على أن رواسخ المجتمع التي كانت العامل الأول في بناء مجتمع قيمي صالح، وتؤكد النقابة على ثقتها في قيادات مصر وأجهزتها التي ثبت قدرتها على إنجاح مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن.

كما أعرب جموع فناني مصر في بيان اتحاد النقابات الفنية الثلاثة برئاسة عمر عبد العزيز عن استنكارها وأسفها ورفضها التام للتصريحات والتفسيرات والألفاظ غير المقبولة وغير المعقولة وغير المسؤولة لفنان للأسف له مكانته في عالم الغناء تلك التصريحات التي خرج بها علينا في وقت تتكاتف فيه كل القوى الناعمة وتلتف حول الانجازات غير المسبوقة للدولة المصرية الناهضة.

وهو ما يؤكد أن هذا الفنان إنما يسير خارج المنطق والرؤية والأهداف التي نعمل جميعا على تحقيقها وقد تحقق منها على مدار سنوات ما لم يتحقق على مدار عقود.

وتؤكد جموع فناني مصر أن ملف الأمن القومي خط أحمر ولا يجب لغير الموكل إليهم من المختصين النشر أو العبث بمفاهيمه وبقرارات الدولة، المصرية الوطنية بشأنه، كما تؤكد جموع فناني مصر أنها ماضية قدما في مساندة كافة القرارات والأهداف التنموية والمشروعات القومية التي تخطو بها الدولة المصرية لغد أفضل لكل المصريين.