بمساعدة زميله.. شاب ينتقم من زوج عمته بإشعال النيران في منزله بالغربية

نجحت المباحث الجنائية بالغربية، في ضبط شاب وزميله لإضرامهما النيران بواسطة المولوتوف في منزل زوج عمة الشاب، بسبب خلافات أسرية انتهت بالخلع والانفصال بقرية كفر حسان بدائرة مركز سمنود بالغربية، وتحرر محضر بالواقعة.

ضبط شاب وزميله لإضرامهما النيران بواسطة المولوتوف في منزل زوج عمته

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية وأفاد المبلغ مالك الشقة أن الحريق نتيجة ماس كهربائي، ولا يشتبه في وجود شبهة جنائية بنطاق قرية كفر حسان بدائرة مركز سمنود .

تحريات المباحث: خلافات أسرية وراء ارتكاب حريق المنزل

باشر الرائد محمد عمارة، رئيس مباحث مركز سمنود، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، محل البلاغ، بالتحري عن الواقعة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه وأحال تفريغ الكاميرات المحيطة بالواقعة بفحص موقع البلاغ.

وبالاستماع إلي شهود العيان تبين للأعضاء فريق الأدلة الجنائية أن هناك شبهة جنائية في الحريق لوجود مادة حارقة وهي السولار وليس الماس الكهربائي.

وتابع رئيس مباحث القسم بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحريق تلاحظ اقتراب شخصين من العقار معهما «شيكارة» بها زجاجات مولوتوف بتاريخ ووقت معاصر لارتكاب الحريق، واستغلا انشغال الأهالي في احتفالات عيد الأضحى وألقيا زجاجات بها مواد حارقة على شقة في الطابق الثاني وفرا هاربين، ما أسفر عن تفحم محتويات الشقة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وبتقنين الإجراءات تبين أن وراء ارتكاب الحريق شابًا يدعى «محمد. ف. ع. ط» 21 سنة المتهم الأول، و«محمد. ر. غ» 22 عامًا المتهم الثاني وتم القبض عليهما واقتيادهما إلى ديوان مركز سمنود .

تحريات المباحث تكشف هوية المتهمين بارتكاب وقائع حرق منزل

وأفادت التحريات الأمنية أن المتهم الأول، على خلاف مع زوج عمته، حيث تبين خلال النظر في قضية خلع تخص عمة المتهم وزوجها، نشبت مشادة كلامية بين المتهم وزوج عمته في محكمة الأسرة بسمنود، تطور الأمر إلى مشاجرة بين الطرفين على إثرها تعدى الزوج على المتهم بسلاح أبيض محدثًا له جرحًا قطعيًا في الوجه.

وتابعت التحريات أن المتهم استعان بصديقه للانتقام من زوج عمته، وأشعل النيران في شقة نجل زوج عمته بقصد الانتقام من زوج عمته، وكشف كاميرات المراقبة بإلقاء المتهم مادة حارقة على الشقة واشتعال النيران في ستائر شرفه الشقة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 15271 لسنة 2021 م، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة والتي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.