أسعار لاب توب في مصر ومواقع التسوق الإلكتروني.. تبدأ من 8 ألاف جنيه

أصبح الطلب كبيرًا على شراء أجهزة لاب توب بأسعار مناسبة وإمكانات جيدة تستطيع تحمل الاستخدام، منذ تفشي فيروس كورونا «كوفيد-19»، ويبحث الكثيرون عن أسعار لاب توب في مصر بالسوق المحلية، باعتباره أحد أهم الأجهزة الكهربائية التي يجب أن تتواجد في المنزل، لمساعدة جميع أفراد العائلة على الدراسة والعمل والقراءة والاطلاع.

وتقدم «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، أسعار لاب توب في مصر، كما وردت في عدد من مواقع التسوق الإلكتروني العالمية، وجاءت كالآتي:

أسعار لاب توب في مصر

ـ سعر لاب توب HP Pavilion 15-ec1009nia Gaming يبدأ من 19250 جنيهًا.

ـ سعر لاب توب Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 يبدأ من 16499 جنيهًا.

ـ سعر لاب توب Hp 15-GW0056nia يبدأ من 5999 جنيهًا.

ـ سعر لاب توب HP 255 G7 يبدأ من 8199 جنيهًا.

ـ سعر لاب توب Dell G5 15-5500 Gaming يبدأ من 8199 جنيهًا.

ـ سعر لاب توب Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 يبدأ من 14750 جنيهًا.

ـ سعر لاب توب Dell Vostro 3500 يبدأ من 13299جنيهًا.

ـ سعر لاب توب HP ProBook 450 G7 يبدأ من 14100 جنيه.

ـ سعر لاب توب HP Pavilion 15-ec1006ne Gaming يبدأ من 16999 جنيهًا.

ـ سعر لاب توب Lenovo ThinkPad E15 يبدأ من 15199 جنيهًا.

ـ سعر لاب توب Lenovo ThinkPad E15 يبدأ من 13199 جنيهًا.

ـ سعر لاب توب Lenovo V14 يبدأ من 5199 جنيهًا.

ـ سعر لاب توب HP 15-dw3048ne يبدأ من 7699 جنيهًا.

ـ سعر لاب توب HP 255 G7 يبدأ من 6599 جنيهًا.

ـ سعر لاب توب Dell Inspiron 7506 2-In-1 يبدأ من 15999جنيهًا.

ـ سعر لاب توب Dell Inspiron 5406 2-In-1 يبدأ من 13999 جنيهًا.

ـ سعر لاب توب Lenovo IdeaPad L340 يبدأ 8199 جنيهًا.