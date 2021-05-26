«العربية للتصنيع» تدشن مشروع إنتاج أول «لاب توب» مصري

يفتتح الفريق عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، مساء اليوم، يرافقه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وطلال أبو غزالة، رئيس مجموعة «طلال أبو غزالة» الأردنية، مشروع تصنيع أول «لاب توب» مصري، وتابلت داخل مصنع الإلكترونيات التابع لـ«العربية للتصنيع».

150 موزعا لتوفير أول لاب توب مصري بالمحافظات

وقال اللواء المهندس أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات، لـ«الوطن»، إن المنتجات التي سينتجها المصنع من تابلت ولاب توب، تتميز بأنها ذات مستويات تكنولوجية متقدمة، بالتعاون مع مجموعة «أبو غزالة»، وكبرى الشركات العالمية العاملة في تلك الصناعة.

وأضاف «عبدالعزيز»، أن أجهزة التابلت واللاب توب التي ستصنع داخل المصنع، ستُطرح في وقت لاحق في الأسواق عبر 150 موزعا متواجدا ومنتشرا في مختلف أنحاء الجمهورية.

ولفت رئيس «الإلكترونيات»، إلى أن مصنعه يملك سابق خبرة في تصنيع تابلت تحت مُسمى «بلوتو»، موضحا أن المنتج المصري أكثر تطورا منه.

يأتي ذلك في إطار حرص ومساع الدولة المصرية، للتوسع في الصناعات التكنولوجيا، وتوطين الصناعة المحلية، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية.

تصنيع أول كاميرا مراقبة مصرية

كان مصنع الإلكترونيات، عمل على تصنيع أول كاميرا مراقبة مصرية أوائل العام الجاري، بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية، وذلك حرصاً منه على تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من المنتجات الإلكترونية.

صناعة الأجهزة الإلكترونية في مصر

وقال «عبدالعزيز»، إن المصنع يعمل على دراسة احتياجات السوق المحلية من المنتجات المختلفة في مجال الإلكترونيات وأجهزتها قبل البدء في تصنيعها، وذلك بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية منها.

وينتج المصنع أيضاً عدداً من الأجهزة الإلكترونية، من بينها شاشات تليفزيون، وريسيفير يعمل على الترددين الفضائي والأرضي، ومكانس، ومكواة، وكشافات إنارة.