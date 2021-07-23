العثور على جثة رضيعة بسطح منزل في ظروف غامضة بطنطا

يكثِّف ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، اليوم، من جهودهم في كشف غموض واقعة العثور على جثة طفلة رضيعة «مخنوقة» عمرها 4 شهور، في ظروف غامضة على سطح منزلها بقرية منشيا اليعقوبية (الحبالة) التابعة لمركز بسيون.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مركز بسيون يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بنطاق دائرة القسم.

قوات من الشرطة تنتقل إلى مكان الحادث

وباشرت الأجهزه الأمنية بالغربية تحت إشراف العقيد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائي بفرعي البحث الجنائي بمركزي بسيون وكفرالزيات وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث.

المعاينة الأولية أن الجثة للطفلة عمرها 4 أشهر مجهولة الهوية

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تبين من المعاينة الأولية أن الجثة لطفلة عمرها 4 أشهر مجهولة الهوية.

النيابة العامة للتحقيق تباشر في الحادث وتطالب التحريات حول الواقعة

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتم عرض تقرير أقوال شهود عيان لتحديد هوية المتهمين.

وتم ندب خبراء الأدلة الجنائية وعرض جثة الطفلة على الطب الشرعي لإعداد تقرير صحي حول أسباب الوفاة.

وباشرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة والتي أمرت ندب خبراء الأدلة الجنائية وعرض جثة طفلة للطب الشرعي وأمرت بتشريح الجثة ودفنها.