أحمد الخطيب: لقاء المواطنين فلسفة رئيسية للسيسي منذ توليه الحكم

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أن اعتلى سدة الحكم، وهو يضع المواطن المصري نُصب عينيه، بدءًا من اهتمامه بالعشوائيات، ونقله المواطنين من تلك المناطق بالكامل، وهو أمر تحدث عنه الرئيس كثيرًا عندما أعلن أنه كان يتمنى قبل توليه السلطة، ألا يرى العشوائيات، ولا يرى المواطن المصري يقيم في هذه الأماكن، وعندما تولى السلطة كان يضع نفسه مكان هؤلاء، ليقيم لهم بيوتًا وسكنًا كريمًا يليق بهم إنسانيًا قبل كل شيء.

وأضاف «الخطيب»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «Extra news»، أن فلسفة اهتمام الرئيس السيسي بالمواطن المصري، عنوانها الرئيسي القضاء على العشوائيات، ونقل المواطنين إلى مناطق حضارية بالكامل، فعندما ننظر للمسألة بعمق شديد نرى أن المواطن الذي يُقيم في العشوائيات، تقوم الدولة ببناء سكن كريم لائق له، مُكلَف تمامًا من قبل الدولة، ومجهز بالأثاث أيضًا، موضحًا أنه لا يعلم، وكثير منا لا يعرف، أن هناك دولة في العالم فعلت مثلما فعلته مصر في ملف سكان العشوائيات، فلا يوجد شيء يشبه ذلك.

وتابع رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، أن هذا الاهتمام الكبير عندما ننظر إليه بعين المراقبة، نجد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع المواطن نصب عينيه، ويعرف مشاكله ويضطلع دائمًا بمسوؤليته تجاه هؤلاء، «مفيش أي زيارة ميدانية يقوم بها الرئيس إلا ونجد فيها حوارات مع المواطنين، فجدول السيسي رغم ازدحامه إلا أنه يصر على مقابلة المواطنين، السيسي يعمل يوميًا طوال أيام الأسبوع، والأسبوعين اللي الناس فيهم إجازة بينزل الشارع ويشتغل ميداني ويلتقي بالمواطنين».

وأوضح أنه لم يرَ رئيس مصري قبل السيسي لديه هذه العلاقة مع المواطنين، فلم نرَ رئيسًا يلتقي بالمواطنين إلا بين الحين والآخر، لكن السيسي يلتقي بالمواطنين بشكل دائم وليس بشكل عرضي، فلو تأمل كثيرون خلال الـ6 شهور الأولى من العام الجاري، سنجد أن الرئيس التقى فيهم كثيرًا بالمواطنين، وقام بحل مشكلاتهم بعد استعراضهم لها أمامه، ومن بينهم المريض والمُحتاج والباحث عن عمل، فهذه فلسفة رئيسية للرئيس السيسي، وهو منهج رأيناه كثيرًا، فلا يمر أسبوع أو شهر إلا ونجد حوارًا وديًا بين السيسي وبين المواطنين.

وأكد الخطيب أن هناك استراتيجية كبيرة يعمل عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهو يعرف كل الأزمات التي أصابت هذه الدولة، ويضع يده، من خلال خطته الاستراتيجية، على كل خطوط العمل في هذه الدولة، ولا يوجد تخصص في مصر إلا ولدى الدولة فيه إنجاز كبير، من الطرق للكباري إلى الطاقة والإسكان والصحة والتعليم، كما أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمواطنين يعبر عن اهتمام عام بمشكلات المواطنين، فالرئيس يعمل على حل المشكلات بعمق شديد، كما أن تطوير البنية التحتية للدولة ضمن الفكرة الاستراتيجية له.

وأضاف الكاتب الصحفي أحمد الخطيب أن ما يحدث في مصر الآن هو إعادة بناء الدولة، كما أن المصطلح الذي استخدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي «الجمهورية الجديدة» هو معبر للغاية، حيث إن الجمهورية الجديدة تقوم على بنية تحتية كاملة، وثمار هذه المشروعات في البنية التحتية ستظهر فيما بعد، أي بعد 5 أو 6 سنوات، حين تكون كل البنية التحتية للدولة قد قامت، واكتملت كل أركان الدولة، موضحًا أن 30 يونيو ثورة شاملة، وثورة بنية تحتية، وثورة اقتصاد، وثورة قيام وطن، وقد تكون امتداد لثورة 23 يوليو.

وأردف أن ثورة 23 يوليو هي ثورة قام بها ضباط وطنيون حاولوا العمل على نهضة مصر على قدر استطاعتهم، وعلى قدر ظروفهم، كما أن ثوار 23 يوليو، ثاروا على الفساد والظلم، لكن التحديات التي أعقبت ثورة 30 يونيو كانت أخطر التحديات التي مرت على مصر في العصر الحديث.